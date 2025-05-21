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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ABD'de konut kredisi faizleri 3 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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ABD'de konut kredisi faizleri 3 ayın en yüksek seviyesinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 17:11

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayımladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,1 düştü. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ile yeniden finansman başvuruları yüzde 5 azaldı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86'dan 6,92'ye çıktı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,12'den 6,21'e yükseldi.

ABD'de konut kredisi faizleri 3 ayın en yüksek seviyesinde

ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, yatırımcıların yükselen enflasyon ile artan açık ve borçların etkisinden endişe duymalarıyla 30 yıl vadeli mortgage faizlerinin şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü ifade etti.

Yüksek mortgage oranlarının sektörde yavaşlamaya yol açtığına işaret eden Fratantoni, satın alma başvurularının yıllık bazda yüzde 13 arttığını bildirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mortgage ne anlama gelir?
Mortgage sistemi geliri düşük insanlara uzun vadeli (25-30 yıl), düşük ve sabit faizli kredi imkanları sunarak ev sahibi olmalarına olanak sağlayan bir konut finansman sistemidir.
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#konut kredisi
#konut kredisi
#Konut Kredisi Faizleri
#Ekonomi
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