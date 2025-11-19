Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD'de kritik veri açıklandı: Dış ticaret açığı ağustosta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayının dış ticaret verileri raporunu yayımladı. Rapora göre ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta yüzde 23,8 azalarak 59,6 milyar dolara düştü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 17:30

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 23,8 azalışla 59,6 milyar dolara indi. Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 61,3 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de kritik veri açıklandı: Dış ticaret açığı ağustosta azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda 78,2 milyar dolar olmuştu. Ülkenin ihracatı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 280,8 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 5,1 azalışla 340,4 milyar dolara geriledi. ABD'nin büyük ticaret ortakları arasında yer alan 'ya verdiği mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,4 milyar dolar azalarak 3 milyar dolara indi.

ABD'de kritik veri açıklandı: Dış ticaret açığı ağustosta azaldı

HANGİ ÜLKELERE AÇIK VERDİ?

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, (16,3 milyar dolar), (15,4 milyar dolar), Vietnam (14,4 milyar dolar), Tayvan (12,2 milyar dolar), Avrupa Birliği (8,1 milyar dolar), Japonya (5,7 milyar dolar), Güney Kore (5 milyar dolar), Hindistan (4,8 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Kanada (3 milyar dolar), İrlanda (3 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), İtalya (1,6 milyar dolar), Fransa (1,2 milyar dolar), İsrail (400 milyon dolar) ve İsviçre (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (5,1 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,9 milyar dolar), Hong Kong (1,7 milyar dolar), Avustralya (1,6 milyar dolar), Brezilya (1,2 milyar dolar), Singapur (900 milyon dolar), Birleşik Krallık (800 milyon dolar), Belçika (500 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (300 milyon dolar) oldu.

