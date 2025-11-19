Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatlarında kritik fırsat: Yıl sonunda rekor bekleniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TÜİK verileri, konut satışlarında ekim ayındaki yeni zirveyi kayıtlara geçirdi. Bir önceki aya göre yüzde 9 artarak 164 bin 306’ya yükselen konut satışları, yıl bazında 1 milyon 293 bin 33 adetle rekor kırdı. Verileri değerlendiren Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Latif Aksoy, “Bir sürpriz yaşanmazsa yıl sonunda en yüksek yıllık konut satışı sayısına ulaşılacak.” dedi.
TÜİK konut satış verilerine göre her ay yaşanan artışlar ekim ayında da devam etti. Eylül ayında 150 bin 657 adet olan aylık konut satışı, ekimde yüzde 9’luk artışla 164 bin 306 adede yükselerek yıl içindeki yeni zirvesine ulaştı. Yılın ilk 10 ayı toplamında 1 milyon 293 bin 33 adet ile rekor sayıda konut satışı gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artış yaşandı. Son 12 aylık kümülatif toplamlara bakıldığında ise 1 milyon 658 bin 684 adet satış sayısı kaydedildi.
Konut satışlarındaki artışın yıl sonunda da devam etmesini beklediklerini belirten Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Latif Aksoy, “Herhangi bir sürpriz yaşanmazsa 2025 yıl sonunda en yüksek yıllık konut satışı rakamına ulaşılacaktır” dedi.
Konut satışlarındaki rekor artışlar, fiyatlara aynı şekilde yansımadı. TCMB Ekim 2025 Konut Fiyat Endeksi’ne göre fiyatlar aylık yüzde 1,6 ve yıllık nominal yüzde 31,6 artarken, reel olarak yüzde 1 geriledi. Satış adetleri rekor kırarken fiyat değişiminin kısıtlı olmasına dikkat çeken Aksoy, “Bunu, piyasada ‘elden çıkarmak isteyen’ satıcıların ağırlıkta olmasıyla açıklayabiliriz. Öte yandan, yüksek faiz ortamında getiri sağlayan yatırım araçlarından elde edilen kârların bir kısmının yeniden konuta yönlendirildiğini de söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Ekim ayı konut fiyat endeksi verilerine göre yıllık en fazla değişim yüzde 38,4 ile Ankara ve yüzde 35,3 ile Doğu Anadolu illerinde gerçekleşti. En az değişim ise yüzde 23,1 ile Muğla ve yüzde 25,3 ile Antalya hattında kaydedildi. Bölgesel fiyat artışları arasındaki makasın giderek daraldığını vurgulayan Aksoy, “Konuta olan talebin ülke geneline yayıldığını söyleyebiliriz.” dedi.
Konut Fiyat Endeksi’ne göre yıllık en yüksek artış yüzde 38,4 ile Ankara’da kaydedilmiş olsa da aylık bazda değişim oranı önceki aylara göre azaldı. İstanbul’da yıllık değişim yüzde 32,4 ile ülke ortalamasının üzerine yükselirken aylık bazda yüzde 2,7’lik değişim kaydedildi. İzmir’de ise yıllık değişim yüzde 30,7 ile ortalamaya paralel seyrediyor. Konut satış sayılarında ise bu üç büyük il, ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Ekim ayında İstanbul’da 26 bin 305, Ankara’da 14 bin 681 ve İzmir’de 8 bin 678 adet satışla toplam satışların yaklaşık yüzde 30’u bu illerde gerçekleşti. Zirveyi 7 bin 656 adetle Antalya ve 5 bin 601 adetle Mersin izledi. 10 aylık verilere göre en fazla değişim yüzde 26 artışla Mersin’de yaşanırken Antalya’da ise konut satış sayılarında artış kaydedilmesine rağmen fiyat artışları ülke ortalamasının altında kaldı.
Kayıtlı nüfusa oranla en hareketli konut piyasalarının beklenmedik illerde gerçekleştiğini öne çıkartan Aksoy, “2025’in ilk 10 ayında nüfusa göre en fazla konut satışı sırasıyla Yalova, Tekirdağ, Antalya, Mersin ve Balıkesir’de gerçekleşti. Özellikle Yalova ve Tekirdağ’ın ilk iki sırada yer alması bizim için dikkat çekici. Bu iki il, İstanbul’a yakınlık avantajı sayesinde hem yazlık konut hem de yatırım amaçlı talebi güçlü şekilde çekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payı, önceki aylara paralel seyrini sürdürüyor. Ekim ayında toplam satışlar içindeki payın yüzde 14,3 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Aksoy, “Geçen yılın ilk 10 ayına göre adet bazında yüzde 64’lük ciddi bir artış kaydedilmiş olsa da mevcut faiz oranları ve kredi kısıtlamaları nedeniyle 2019-2020 yıllarındaki yüzde 30-35’lik pay seviyeleri hâlâ çok uzakta. Diğer taraftan kredi erişiminin sınır olması alternatif olarak tasarruf finansmanı modelini öne çıkarttı. Son yıllarda hızla çoğalan tasarruf finansmanı şirketleri, özellikle orta gelir grubunun konut sahibi olma yolunda giderek daha çok tercih ettiği bir kanal haline geldi. 2026’da beklenen faiz indirimleri ve bu alternatif modellerin daha da yaygınlaşmasıyla birlikte ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payının yeniden yükselişe geçmesi güçlü bir ihtimal.” dedi.
Konut satışı istatistiklerinde diğer dikkat çekici gelişme ise sıfır konutların payındaki artıştır. Ekim ayında toplam satışlar içinde ilk el konutların oranı yüzde 33,4’e yükselirken, 54 bin 886 adet sıfır konut satıldı ve bu rakam 2025’in aylık rekoru oldu. Yılın ilk 10 ayında ilk el satışlarda geçen yıla göre yüzde 10,9’luk artış yaşandı.
Yabancıların konut talebi dipte kalmaya devam ediyor. Ekim 2025’te yabancı uyruklu kişilere 2 bin 106 adet konut satışı gerçekleşti. Aksoy, “Bu sayı, yılın en yüksek sayısı olsa da geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 11,3 gerileme söz konusu. En fazla azalma Rusya Federasyonu vatandaşlarında gözlendi. Rus vatandaşlarına yapılan satışlar yıllık bazda yüzde 30 daraldı ve ekimde 315 adede indi.” diyerek sözlerini tamamladı.
Ekim ayında yabancılara yapılan satışlarda Rusları 191 adetle Almanlar, 172 adetle İranlılar izledi. Yabancılar hala konut alımı için en çok 729 adetle Antalya ve 725 adetle İstanbul’u tercih ediyor. Üçüncü sırada ise 192 satışla Mersin yer alıyor.