Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatlarında kritik fırsat: Yıl sonunda rekor bekleniyor

Konut Fiyat Endeksi’ne göre yıllık en yüksek artış yüzde 38,4 ile Ankara’da kaydedilmiş olsa da aylık bazda değişim oranı önceki aylara göre azaldı. İstanbul’da yıllık değişim yüzde 32,4 ile ülke ortalamasının üzerine yükselirken aylık bazda yüzde 2,7’lik değişim kaydedildi. İzmir’de ise yıllık değişim yüzde 30,7 ile ortalamaya paralel seyrediyor. Konut satış sayılarında ise bu üç büyük il, ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Ekim ayında İstanbul’da 26 bin 305, Ankara’da 14 bin 681 ve İzmir’de 8 bin 678 adet satışla toplam satışların yaklaşık yüzde 30’u bu illerde gerçekleşti. Zirveyi 7 bin 656 adetle Antalya ve 5 bin 601 adetle Mersin izledi. 10 aylık verilere göre en fazla değişim yüzde 26 artışla Mersin’de yaşanırken Antalya’da ise konut satış sayılarında artış kaydedilmesine rağmen fiyat artışları ülke ortalamasının altında kaldı.

