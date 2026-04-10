Ekonomi
 | Ümit Buget

ABD'de 'savaş enflasyonu' açıklandı! İşte ilk veriler

ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. İşte detaylardaki tüm rakamlar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 16:44

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi.
Mart ayında TÜFE, aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.
Yıllık bazda TÜFE, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Enerji maliyetleri martta aylık yüzde 10,9 ve yıllık yüzde 12,5 arttı, bu artışta benzin fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.
Barınma maliyetleri martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 arttı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı.
ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 1 olması yönündeydi.

Aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydeden TÜFE, şubatta yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede TÜFE martta yıllık bazda da yüzde 3,3 arttı.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,4 artması yönündeydi.

Yıllık bazda Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon, şubatta yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Enerji maliyetleri martta aylık yüzde 10,9 ve yıllık yüzde 12,5 arttı. Bu artışa, aylık bazda TÜFE'deki artışın yaklaşık dörtte üçünü oluşturan benzin fiyatlarındaki yükseliş öncülük etti.

Benzin fiyatlarındaki yükseliş bu dönemde aylık bazda yüzde 21,2, yıllık bazda ise yüzde 18,9 oldu.

Barınma maliyetleri de martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 yükseldi.

Gıda endeksi ise aynı dönemde aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 olması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 artmıştı.

