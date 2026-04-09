Fed: Enflasyon ve istihdama yönelik riskler arttı

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte arttığını değerlendirdiğini gösterdi. İşte o tutanaklardan tüm dünyanın ekonomisini ilgilendiren anekdotlar...

Fed: Enflasyon ve istihdama yönelik riskler arttı
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Fed'in son toplantı tutanakları, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon ve istihdam üzerindeki etkileri nedeniyle faiz indirimi ve faiz artırımı senaryolarının masada olduğunu ortaya koydu.
Yetkililer, artan petrol fiyatlarının enflasyonu kısa vadede yükseltmesini ve Komite'nin yüzde 2'lik hedefine ilerlemeyi geciktirmesini öngörüyor.
Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın enerji fiyatlarında kalıcı artışlara yol açabileceği ve bunun çekirdek enflasyona yansıma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Enflasyonun beklentilerin üzerinde kalma riskinin arttığı değerlendiriliyor ve bazı yetkililer faiz indirimlerinin zamanlamasını ileriye ertelediler.
Bazı yetkililer, enflasyonun hedef üzerinde kalması durumunda faiz oranlarında yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceği ihtimalini yansıtacak iki yönlü bir tanımlama yapılması için güçlü bir gerekçe bulunduğunu değerlendirdi.
Yetkililer, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, Orta Doğu'daki gelişmelerin bu riskleri daha da yükselttiğini belirtiyor.
Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Orta Doğu'daki çatışmanın ardından hem faiz indirimi hem de faiz artırımı senaryolarının masada olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, yetkililerin artan petrol fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yükseltmesini ve Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru beklenen düşüşü geciktirmesini öngördüğü aktarıldı.

Orta Doğu'da uzun süreli bir çatışmanın enerji fiyatlarında daha kalıcı artışlara yol açabileceğinin ve yüksek girdi maliyetlerinin çekirdek enflasyona yansıma olasılığının daha yüksek olacağının düşünüldüğü belirtilen tutanaklarda, bazı yetkililerin hedefin üzerindeki enflasyonun birkaç yıl sürmesinin ardından uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enerji fiyatlarındaki artışlara karşı daha duyarlı hale gelebileceği ihtimalini vurguladığı kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE SEYREDEBİLİR

Tutanaklarda, "Kısmen bu faktörlerin bir sonucu olarak, yetkililerin büyük çoğunluğu Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru ilerlemenin beklenenden daha yavaş olabileceğini belirtti ve enflasyonun Komite'nin hedefinin üzerinde kalıcı bir şekilde seyretmesi riskinin arttığı değerlendirmesinde bulundu." ifadeleri yer aldı.

Çoğu yetkilinin Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın iş dünyası güvenini olumsuz etkileyebileceği ve işe alımları daha da azaltabileceği riskine de dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ekonomik faaliyete ilişkin görünüme dair belirsizliği artırdığı ve buna bağlı aşağı yönlü riskleri yükselttiği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Tutanaklarda, birçok yetkilinin enflasyonun beklentileriyle uyumlu olarak gerilemesi durumunda, zaman içinde politika faizini düşürmenin muhtemelen uygun hale geleceği değerlendirmesinde bulunduğu, bunlardan birkaçının ise uygun faiz patikasına ilişkin projeksiyonlarında enflasyona dair son veriler ışığında faiz indirimi için en muhtemel zamanlama değerlendirmelerini daha ileri bir tarihe öteledikleri aktarıldı.

'İKİ YÖNLÜ BİR TANIMLAMA İÇİN GÜÇLÜ BİR GEREKÇE VAR'

Fed'in tutanaklarında, "Bazı yetkililer, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda, federal fon oranı hedef aralığında yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceği ihtimalini yansıtacak şekilde toplantı sonrası açıklamada Komite'nin gelecekteki faiz kararlarına ilişkin iki yönlü bir tanımlama yapılması için güçlü bir gerekçe bulunduğunu değerlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Yetkililerin büyük çoğunluğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin yüksek olduğu değerlendirdiğine işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin çoğunluğunun bu risklerin Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte arttığını not ettiği kaydedildi.

Tutanaklarda, çoğu yetkilinin Orta Doğu'daki uzayan bir çatışmanın, petrol fiyatlarının önemli ölçüde artmasının hanehalkının alım gücünü azaltabileceği, finansal koşulları sıkılaştırabileceği ve yurt dışındaki büyümeyi düşürebileceği için işgücü piyasasında daha fazla zayıflamaya yol açabileceği ve bunun da ek faiz indirimlerini gerektirebileceği endişesini dile getirdiği aktarıldı.

Bankanın tutanaklarında, yetkililerin birçoğunun ise petrol fiyatlarındaki kalıcı artışın etkisiyle enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalma riskine dikkati çektiği, bunun enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmeye yardımcı olmak ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini güçlü bir şekilde sabit tutmak için faiz artışlarını gerektirebileceğini belirttiği kaydedildi.

