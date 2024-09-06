ABD'de tarım dışı istihdam verileri belli oldu

06 Eylül 2024 16:43 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:47

ABD Çalışma Bakanlığı ülkedeki tarım dışı istihdam verilerini açıkladı. ABD’de tarım dışı istihdamı 164 bin kişilik beklentileri geride bırakarak 142 bin kişi arttı.

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ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporuna göre ülkede tarım dışı istihdam verileri ağustos ayında 1420 binlik artışla beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentileri 164 gelmesi yönündeydi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye kadar geriledi.

AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Aynı dönemde istihdam, sağlık ve inşaat sektörlerinde arttı. Tarım dışı istihdamı haziran ve temmuz aylarında aşağı yönlü revize edildi.

Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANI DA BELLİ OLDU

ABD'de işsizlik oranı, ağustosta 0,1 puan azalışla yüzde 4,2'ye geriledi. İşsizlik oranı beklentilere paralel geldi.