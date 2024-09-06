Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor! SGK devreye girecek, limitler yeniden belirlenecek: İşte tüm detaylar

06 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:02

Orta Vadeli Program’ın açıklanması sonrası kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren bir detay ortaya çıktı. Kredi kartı limitleri SGK ve Risk Merkezi verileri dikkate alınarak kişilerin gelirlerine göre yeniden belirlenecek. İşte tüm detaylar…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen programda yeni düzenlemelerde de dikkat çekti. Buna göre, kredi kartı limitleri kişilerin gerçek gelirleri göz önüne alınarak belirlenecek.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Kamuoyuyla paylaşılan Orta Vadeli Program’da 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekildi. Enflasyon beklentisi ise yine bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı.

Enflasyon beklentilerindeki artış dikkat çekerken kredi kartı limitleri ile ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğu ifade edildi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE YENİ DÜZENLEME

Habertürk’te yer alan habere göre, programın detaylarında kredi kartı limitlerinin kısılacağına dair sinyaller yer alıyor.

Kredi kartı sahibi olan vatandaşların tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını geçemiyor.

Sonraki yıllarda ise bu limit maaşın 4 katına kadar çıkıyor. Ancak bu gelir mutlaka ücret geliri değil. Bu nedenle de kredi kartı kullanan birçok vatandaş gelirinin çok üzerinde limit kullanabiliyor.

YÜKSEK LİMİT DENETLENECEK

Gelirinin çok üzerine çıkanlara düzenleme getirilmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonu sağlanarak kişilerin gerçek gelirleri belirlenecek.

Kredi kartı limitleri de bu gelirlere göre düzenlenecek. Bu şekilde pek çok kredi kartı kullanıcısının limitleri düşecek.