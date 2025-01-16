ABD’de yangın fırsatçılığı: Kiralar 40 bin dolara çıktı

16 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:34

Los Angeles'ta yaşanan orman yangınları, konut krizini daha da derinleştirdi. Evsiz kalan binlerce kişi, kiralık ev arayışına girdi. Fiyatlar uçarken, bazı ev sahiplerinin fırsatçılığı tepki topladı.

Los Angeles'taev fiyatları​ ve kiralar zaten çok yüksekti. Ancak, son yaşanan orman yangınları bu durumu daha da kötüleştirdi. Mahalleler birer birer küle döndü, binlerce insan evsiz​ kaldı. Şimdi ise hem kiralık hem de satılık ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Beverly Hills gibi lüks bölgelerdeki evlerin kiraları ise adeta uçuşa geçti. LA Estate Rentals adlı bir emlak firmasının sahibi Patrick Michael, yangınlardan önce günde 50 civarı telefon aldıklarını, şimdi ise bu sayının 500'e çıktığını belirtti. Michael, kısa süre önce bir evi aylık 35 bin dolara kiralamaya hazırlanırken, ev sahibi kirayı 40 bin dolara çıkardı.

YANGINLAR 12 BİNDEN FAZLA YAPIYI YOK ETTİ

Yangınlar sırasında 24’ten fazla insan hayatını kaybetti. Ayrıca, 12 binden fazla yapı yok oldu. Birçok kişi, gelir seviyesinden bağımsız olarak evsiz kaldı. Los Angeles​ gibi zaten kiralık ev bulmanın zor olduğu bir şehirde, bu durum işleri iyice karmaşık hale getirdi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, bu zorlu dönemde bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını belirtti. Bass, ilçe ve şehir savcılarıyla görüşerek bu tür fiyat artışlarının yakından takip edileceğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

BOŞ EV BULMAK ZOR

Yangınlardan önce şehirdeki dairelerin yalnızca %5’i boş durumdaydı. Emlak şirketi CoStar Group Inc.'e göre, Los Angeles'ta medyan kira fiyatı 2.299 dolar civarındaydı. Yangınlarla birlikte, özellikle eşyalı evlere olan talep patladı. Evlerini kaybeden birçok kişi, yanmış mülklerine yakın bir yerde kalmak istiyor. Bu da bazı bölgelerde rekabeti iyice artırıyor.

Christie’s International Real Estate Southern California’nın CEO’su Aaron Kirman, iki farklı kiralık mülk için 20’şer başvuru aldıklarını ifade etti. “Talep inanılmaz derecede yüksek” dedi.

ÇARESİZ KALAN İNSANLAR DAHA FAZLA ÖDÜYOR

Yangınların ardından evsiz kalan insanlar, çoğunlukla eşyalı evlere yöneliyor. Ancak bu tür mülkler genelde daha pahalı. Pek çok kişi yangınlarda sadece evlerini değil, eşyalarını da kaybettiği için bu tarz evlere olan ihtiyaç her zamankinden fazla.

Los Angeles'ta ev sahiplerinin talebi fırsata çevirip fiyatları artırması, zaten zor durumda olan kiracıları daha da çaresiz bırakıyor. Hem yetkililer hem de şehir sakinleri bu krizin nasıl çözüleceğini merak ediyor.