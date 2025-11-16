Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

ABD'den enerji koridoruna yönelik hamle: Hazar'a yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD'den dış politikada normalleşmeye yönelik bir adım daha geldi. Kazakistan'ın petrol ihracındaki kritik yolu enerji koridorunda yaptırımları kaldırdı.

ABD'den enerji koridoruna yönelik hamle: Hazar'a yönelik yaptırımları kaldırdı
AA
16.11.2025
04:19
16.11.2025
04:19

ABD, Hazar petrolünde yeşil ışık yaktı. Kazakistan için büyük öneme sahip Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) yönelik yaptırımlarda adım atıldı,
Kazak basınının ABD'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) dayandırdığı haberine göre, ABD, daha önce işlemlerinin bloke edildiği Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ile Kazakistan'ın en büyük petrol sahaları olan Tengiz ve Karaçığanak'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

ABD'den enerji koridoruna yönelik hamle: Hazar'a yönelik yaptırımları kaldırdı

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

OFAC tarafından verilen yeni lisans ise bundan sonra sadece CPC, Tengiz ve Karaçığanak ile bağlı işlemlere izin verilmesini mümkün kılıyor.

Aynı zamanda bu lisans, ABD tarafından yaptırım listesinde yer alan Rusya'nın Lukoil ve Rosneft gibi şirketlerinin sadece Karaçığanak ve Tengiz petrol sahaları ile CPC projeleri için işlem yapmalarına onay veriyor.

CPC hattı, Kazakistan'ın Tengiz ve Karaçığanak gibi petrol sahalarından çıkarılan petrolün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı üzerinden küresel pazarlara erişimi sağlayan ana petrol hattı olarak biliniyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımların yanı sıra CPC hattında faaliyetlerin çeşitli nedenlerle sekteye uğraması ise Kazakistan'ı ihracat güzergahında yeni rotalara ve anlaşmalara yönlendirmişti.

ABD ticarette atağa kalktı: 4 Latin Amerika ülkesiyle kritik anlaşma çerçeveleri üzerinde uzlaştı
#Ekonomi
#Ekonomi
YORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
