ABD ticarette atağa kalktı: 4 Latin Amerika ülkesiyle kritik anlaşma çerçeveleri üzerinde uzlaştı

Beyaz Saray'dan yapılan ortak açıklamalara göre; Arjantin, ABD'den ilaç, kimyasal, makine, bilgi teknolojileri, motorlu araçlar ve birçok tarım ürünü için pazarını açacak. ABD, belirli doğal kaynaklar ve ilaç üretiminde kullanılan bazı maddelerde tarifeleri kaldıracak. Arjantin, canlı sığır ithalatına pazarını açtığını duyururken, iki ülke kritik minerallerin yatırım ve ticaretini kolaylaştırmak için işbirliği yapacak.

EK SEKTÖREL TAAHHÜTLER

Diğer ülkelerle varılan anlaşmalar kapsamında önemli taahhütler verildi:

Guatemala, ABD ilaçları için onay süreçlerini hızlandıracak ve yenilenmiş ürünlere yönelik kısıtlamaları kaldıracak.

Ekvador, ABD şirketlerine dijital hizmet vergileri uygulamayacak ve makine, sağlık ürünleri ile bilişim teknolojileri gibi ürünlerde tarifeleri azaltacak veya kaldıracak.

El Salvador da onay süreçlerini sadeleştirecek, dijital hizmet vergisi getirmeyecek ve ABD tarım ürünlerine yönelik engelleri ele almayı taahhüt etti.

ABD hükümetinden üst düzey bir yetkili, bu anlaşmaların muz, kahve ve kakao gibi ürünlerin fiyatlarının düşmesinde olumlu etki yapacağını belirtti. Yetkili ayrıca İsviçre, Tayvan, Vietnam ve Endonezya ile de aktif ticaret müzakerelerinin sürdüğünü kaydetti.