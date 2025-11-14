ABD’deki Yahudi Mirası Vakfı'ndan Şara’ya açık destek: "Yaptırımlar kaldırılsın"

Vakfın kurucularından Victor Kameo, sosyal medya platformundaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Şara'ya açıkça destek verdi. Washington’daki Suriye diasporası ile düzenlenen toplantıya katılan Şara'ya teşekkür eden Kameo, yaptırımların kaldırılması için Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Kameo, “Sezar Yasası kapsamında yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkı için çok önemli olduğunu” ifade ederek, Cumhurbaşkanı Şara’nın gösterdiği liderlikten övgüyle bahsetti.

Daha sonra Kameo’nun daveti üzerine sahneye çıkan vakfın hahamı Yusuf Hamra, Cumhurbaşkanı Şara için dua etti. Salonda bulunan Suriye diasporası, bu destek açıklamalarını ve duayı alkışlarla onayladı.