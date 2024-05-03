ABD'den gelen veri piyasaları karıştırdı! Altın ve dolarda ibre tersine döndü

03 May 2024 16:47 - Güncelleme : 03 May 2024 16:51

Yüksek faiz ikinci el oto pazarını vurdu! Alım da fiyatlar da düştü

Yüksek faiz ikinci el oto pazarını vurdu! Alım da fiyatlar da düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen istihdam verisi sonrası altın ve dolarda hareketlilik gözlendi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin olarak açıklandı. Beklentiler 238 bin olması şeklindeydi. Bir önceki veri ise 303 bindi. İstihdam piyasasındaki duruşun gücünü kaybettiği gözlendi.

Ülkede işsizlik oranı da beklentilerin yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. İşsizlik oranında beklentiler yüzde 3,8 olması yönündeydi.

ALTIN YÖNÜ NE OLUR?

Beklenenden zayıf gelen ABD istihdam verileri sonrasında FED faiz indirim beklentileri kasım ayından eylül ayına kaydı. Ons altın haftanın son işlem gününde 2 bin 300 dolar seviyelerinden aşağı düştü.

Gram altın ise 2 bin 420 bandından alış ve satışlarına devam ediyor. FED'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayacağı ihtimali ise yüzde 78 olarak belirlendi.

Altın, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşması ihtimaliyle piyasalarda oluşan olumlu hava altının cazibesini azalttı. Altın hafta başından bu yana yüzde 1'den fazla kayıp yaşadı.

Zayıf gelen veriler sonrası doların değerinin düşmesi bunun da altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ DE GERİLEDİ

Dolar endeksi Cuma günü %0,7 düşerek 104,6'ya geriledi. ABD istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi Fed'in ilk faiz indiriminin Kasım ayından Eylül ayına kadar olan zamanlamasını öne çekmesi dolar endeksini 3 haftanın en düşük seviyesine kadar taşıdı.

İç piyasalarda dolar/TL kuru ise 32,34 bandındaki seyrine devam ediyor.