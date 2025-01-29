ABD'li dev bankadan Türkiye için yıl sonu dolar tahmini

29 Ocak 2025 16:32 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:47

JPMorgan, Türkiye'ye yönelik yatırım notunu "ağırlık artır" seviyesine yükselterek dolar/TL, enflasyon ve politika faizi tahminlerini güncelledi.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'ye yönelik yatırım notunu ‘Nötr’den ‘Ağırlık Artır’ seviyesine yükselttiğini duyurdu. Bu kararla birlikte Türkiye, yatırımcılar için daha cazip bir piyasa olarak değerlendirildi.

DOLAR, FAİZ VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini de güncelledi. 2025 yıl sonu için Dolar/TL kurunu 45.5, enflasyonu yüzde 26, politika faizini ise yüzde 30 olarak öngördü. JPMorgan’a göre, asgari ücrette beklenen yüzde 30’luk artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimi ve Aralık ayında gerçekleşen enflasyon oranının beklentileri aşması, piyasalar açısından olumlu bir hava oluşturdu.

BORSA DESTEKLENİRKEN TL’DE DEĞER KAYBI RİSKİ VAR

Raporda, 2025’in ilk yarısında faiz indirimleri ve ekonomik toparlanmanın Borsa İstanbul’a destek sağlayacağı belirtilirken, hisse senedi piyasasında değerleme avantajı oluşacağı ifade edildi. Ancak JPMorgan, 2025’in son çeyreğinde TL’nin değer kaybetmeye başlayabileceği uyarısında da bulundu.

Banka, yatırım notunu yükselttiği ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Afrika ve Yunanistan'ı da eklerken, Polonya'nın ağırlığını azalttığını duyurdu.