ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan faiz ve enflasyon tahmini

16 Ocak 2025 13:09 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:20

Goldman Sachs, 2025 yılına dair faiz ve enflasyon tahminlerini duyururken, Türk bankalarına yönelik yatırım tavsiyeleri ve öngörülerini de paylaştı.

Goldman Sachs​, 2025 yılına ilişkin enflasyon​ ve faiz​ beklentilerini içeren raporunda, Türk bankalarına yönelik yatırım​ tavsiyelerini ve finansal tahminlerini gözden geçirdi. Raporda, Türkiye​'deki son makroekonomik gelişmelerin etkisiyle yapılan güncellemeler dikkat çekti.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs, 2025 yılı sonunda Türkiye'nin politika faizinin yüzde 31 olacağını öngörürken, Bloomberg konsensüs tahmini ise yüzde 29 seviyesinde kalıyor. Enflasyon tahminlerine gelindiğinde, Goldman Sachs ortalama enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleşmesini beklerken, Bloomberg konsensüsü yüzde 32'lik bir oran öngörüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN ETKİSİ

Raporda, Türkiye'deki faiz indirimlerinin bankaların 2025-2026 yıllarında kârlılıklarını artıracağı ve sektörde pozitif bir görünüm ortaya çıkacağı vurgulandı. Goldman Sachs, faiz indiriminin bankaların net faiz marjında (NIM) önemli bir iyileşme sağlayacağını, bu gelişmenin Türk bankalarının CEEMEA bölgesindeki bankalardan farklı olarak daha belirgin olacağını tahmin ediyor.

TÜRK BANKALARINA YATIRIM TAVSİYELERİ

Goldman Sachs, Türk bankalarına yönelik önerilerini güncelledi. Yapı Kredi'nin tavsiyesi, "Nötr" seviyesinden "Al" seviyesine yükseltilirken, Akbank'a "Al" tavsiyesi korundu. Garanti BBVA'ya yönelik tavsiye "Nötr" olarak bırakılırken, İş Bankası'nın tavsiyesi "Aldan Nötre" düşürüldü. VakıfBank ve Halkbank ise "Sat" tavsiyeleriyle listede yer almaya devam etti.

Raporda, Türk bankalarının CEEMEA bölgesindeki bankalara kıyasla 2025-2026 döneminde en iyi risk-ödül dengesini sunduğu belirtildi. Özellikle Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi'nin yüksek özkaynak kârlılığı ve faiz indirimlerinden sağlanacak potansiyel fayda açısından ön plana çıktığı ifade edildi.