ABD’li devler Trump’a kazan kaldırdı

20 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:26

ABD'de seçimi kazanan Donald Trump, gelmeye hazırlanmasıyla piyasaları şimdiden hareketlendirdi. Trump'ın Ocak'ta göreve başladığında ithalata yönelik yüksek gümrük vergileri getirme planları tekrar gündeme geldi. Bazı ABD şirketleri yüksek gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yol açabileceğini vurguladı.

ABD’nin eski başkanı ve yeniden seçilen lideri Donald Trump​, Ocak ayında göreve başladığında ithalata yönelik yüksek gümrük vergileri getirme planlarını gündeme getirdi. Bu durum, özellikle büyük Amerikan şirketleri arasında kaygıyla karşılanıyor. Şirketler, bu vergilerin enflasyonu daha da artırmasından endişe ediyor.

WALMART: "MÜŞTERİLERİMİZ DAHA FAZLA ÖDEYEBİLİR"

Ülkenin en büyük perakende zinciri Walmart, yüksek gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yol açabileceğini vurguladı. Şirket sözcüsü, "Artan tarifeler, hâlâ enflasyonun etkisini hisseden müşterilerimiz için ek maliyetlere neden olabilir" dedi.

ÇİN​ HEDEFTE

Trump, ekonomik ajandasının merkezine gümrük vergilerini koymayı planlıyor. Özellikle Çin’i hedef alan bu politikalar, ABD’nin ticaret açığını azaltmayı amaçlıyor. Trump, Çin’den gelen ithalata %60 oranında, genel ithalat​ ürünlerine ise %10 ve üzeri vergiler koymayı önerdi.

Oxford Economics’in tahminine göre, %60’lık Çin tarifesi ABD enflasyonunu %0,7 oranında artırabilir. Tüm ithalata uygulanacak %10’luk bir vergi ise enflasyona %0,3 puan ekleyebilir.

SEKTÖREL ETKİLER ARTIYOR

ABD’ye ithal edilen elektronik, ulaşım ekipmanları ve kimyasallar gibi ürünler bu vergilerden en çok etkilenecek sektörler arasında yer alıyor. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Çin’in bu sektörlerdeki en büyük tedarikçilerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, teknoloji devleri Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketler, tedarik zincirlerinin önemli bir parçası olan Tayvan üzerindeki gerginlikten etkilenebilir. Trump, Tayvan’ın ABD’nin Çin’e karşı koruma sağlaması için ödeme yapması gerektiğini savundu.

ABD Ulusal Perakende Federasyonu’na göre, oyuncaklar, mobilya, kıyafetler ve ayakkabılar gibi Çin’den yoğun ithalat yapılan ürünlerin fiyatlarında önemli artışlar yaşanabilir. Trump’ın ilk döneminde başlayan üretimi Çin dışına kaydırma trendi, Joe Biden döneminde de devam etti. COVID-19 pandemisi, işçi grevleri ve Panama Kanalı’ndaki krizler, şirketleri esneklik kazanmak zorunda bıraktı. Tapestry CFO’su Scott Roe, "Zorlayıcı süreçlerden geçtik ve artık bu tür değişimlerle başa çıkmaya alışkınız" diye konuştu.

Trump’ın yeni gümrük vergileri planı, ABD ekonomisinde büyük değişimlere yol açabilir. Ancak bu politikaların etkisi, yalnızca Amerika içinde değil, küresel ticaret üzerinde de hissedilecek gibi görünüyor. Şirketler, şimdiden alternatif tedarik zinciri stratejileri oluşturmaya başladı.