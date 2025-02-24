ABD’nin altın kararı fiyatları değiştirecek

Hazine Bakanı Scott Bessent, Fort Knox’taki altınların piyasa değerine göre güncellenmeyeceğini söylese de uzmanlar bunun altın fiyatlarını artıracağını düşünüyor. Başkan Donald Trump ise Elon Musk ile birlikte Fort Knox’u ziyaret etmeye hazırlanıyor.

ABD’de son günlerde altın rezervleri tartışılıyor. Özellikle Fort Knox’taki altın stokları mercek altına alınmış durumda. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, altın rezervlerinin piyasa değerine göre güncellenmeyeceğini söylese de uzmanlar farklı düşünüyor.

Wall Street’ten bir analist, altının yeniden değerlenmesinin fiyatları yukarı çekeceğini belirtiyor. Bank of America Securities uzmanlarından Francisco Blanch, altının eski bir varlık olarak görülmekten çıkacağını savunuyor. Blanch, Bloomberg TV’de yaptığı açıklamada, "Bu adım, altının artık ‘eski bir kalıntı’ olmadığını gösterir. En büyük merkez bankalarından biri bile altına olan ilgisini tazelemiş olur" dedi.

FED ALTIN SAHİBİ DEĞİL

ABD Merkez Bankası (FED), 1934’te çıkarılan Altın Rezerv Yasası ile altınlarını Hazine Bakanlığı’na devretmişti. FED bunun karşılığında altın sertifikaları aldı.

ABD’nin toplam altın rezervi 261,6 milyon troy ons. Ancak bu rezervler halen 1970’lerde belirlenen ons başına 42,22 dolarlık bir fiyat üzerinden hesaplanıyor. Bu da yaklaşık 11 milyar dolarlık bir değer yaratıyor. Oysa altının bugünkü piyasa fiyatı yaklaşık 2.950 dolar seviyesinde. Eğer rezervler bugünkü değerden hesaplanırsa toplam değer 750 milyar doları aşabilir.

Bessent, bu ayın başında yaptığı bir açıklamada, "Amerikan halkı için ABD bilançosunun varlık tarafını değerlendireceğiz" dedi. Bu sözler, altının yeniden fiyatlandırılacağı iddialarını güçlendirdi. Ancak Bessent daha sonra yaptığı açıklamada, bu ifadelerinin altın rezervlerinin yeniden değerlenmesini kastetmediğini söyledi.

TRUMP VE MUSK FORT KNOX’A GİDECEK Mİ?

ABD’nin altın rezervleriyle ilgili tartışmalar devam ederken, Başkan Donald Trump da konuya dahil oldu. Trump, Fort Knox’taki altınların hala yerinde olup olmadığını görmek için Elon Musk ile birlikte tesisi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Ancak Hazine Bakanı Bessent, Bloomberg’e verdiği röportajda, Fort Knox’a gitme gibi bir planı olmadığını belirtti ve "Tüm altınlar yerinde duruyor" dedi.

ALTINA OLAN İLGİ ARTIYOR

Altın son yıllarda değer kazanmaya devam ediyor. COVID-19 salgını sonrası fiyatlar iki katına çıktı. 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte altın fiyatlarında yeni bir yükseliş başladı. Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları, dolar ve euro cinsinden Rus varlıklarını dondurdu. Bu da diğer ülkelerde, dolar rezervlerinin risk taşıyabileceği endişesine yol açtı ve altına yönelim hızlandı.

Bugün merkez bankaları altının en büyük alıcıları arasında. Yatırımcılar ve tüketiciler de ekonomik belirsizlikler nedeniyle altına yönelmeye devam ediyor.

YENİ BİR EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ Mİ DOĞUYOR?

BofA analisti Blanch, altının yeniden değerlenmesinin Trump yönetiminin ekonomik öncelikleriyle örtüşmediğini belirtiyor. Trump, doları zayıflatmak, enflasyonu düşürmek için enerji fiyatlarını kontrol altına almak ve FED’in faiz oranlarını indirmesini sağlamak istiyor.

Ancak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun geçen hafta yaptığı bir açıklama, ABD ile Rusya arasında ekonomik iş birliği ihtimalini gündeme getirdi. Uzmanlara göre bu iş birliği, Rus enerji ihracatına yaptırımların hafifletilmesini içerebilir.

Blanch, "Eğer Rusya’ya yönelik yaptırımlar gevşetilirse, yeni bir petrodolar akışı oluşabilir mi?" sorusunu gündeme getiriyor. "Washington’un 2 trilyon dolarlık bütçe açığını kapatma çabalarında, bu petrodolarlar bir kaynak olabilir mi?" diye ekliyor.