Altın yeni rekor peşinde! İşte 24 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Şubat 2025 altın fiyatları...
Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanında jeopolitik riskler de altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikaları ve jeopolitik söylemleri altına rekor üstüne rekor kırdırıyor.
Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.443,27 TL'den, çeyrek altın ise 5.816,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 24 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.442,64
Satış 3.443,27
Alış 5.791,00
Satış 5.816,00
Alış 11.577,00
Satış 11.628,00
Alış 23.083,00
Satış 23.160,00
Alış 2.941,49
Satış 2.941,97