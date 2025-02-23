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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İslam Memiş, 'Altından uzak durmaya devam ediyoruz' diyerek uyardı! 'Onlar için yapacak bir şey yok'

Bitcoin ve altın arasındaki "savaş" daha da kızışırken, bu yıl hangi tarafın öne çıkacağını finans analisti İslam Memiş açıkladı. Siyasi gerilimler ve yabancı yatırımcıların Amerika’yı tercih etmesi, Türkiye borsasına olan ilgiyi olumsuz etkilediğini belirten Memiş, borsa yatırımcısına uyarılarda bulundu. Diğer yandan, tarım emtialarının önemi giderek artığını ifade eden uzman, gıda krizleri ve artan gıda enflasyonuna dikkat çekti. Memiş, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi, özellikle doların 36,43 TL seviyesini görmesi, ekonomik ortamı şekillendiriyor" açıklamasında bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 10:29

Altın fiyatlarında 3100 dolar hedefi konuşuluyor. Ancak, ons altının yüksek seviyelere ulaşması, yatırımcılar için bir risk diyen İslam Memiş uyardı. " Yüksek fiyatlardan almak yerine, daha uygun seviyelerde almak için sabırlı olmak önemli" önemli ifadelerini kullandı.

DİJİTAL ALTIN MI GELENEKSEL ALTIN MI KAZANACAK?

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

2024 yılında size Bitcoin altın yarışından, savaşından bahsettim. Bitcoin altın savaşında bu yıl kim kazanabilir? Kişisel öngörüm, hem Bitcoin yatırımcılarının hem de altın yatırımcılarının bu süreci yakından takip etmesi gerektiği yönünde.

ENDEKS 9600-9500 PUAN SEVİYELERİ KISKACINDA

Şimdi ilk önce borsayla başlayalım. Borsada malum, SPK'dan bir açıklama geldi. Şikayetler geçmişe dönük incelenecek. Ben aşağıda 9600-9500 seviyesine kadar gerileyeceğini, bunun borsaya olumsuz yönde yansıyabileceğini ifade etmiştim Perşembe günü. Ve haftayı Borsa İstanbul 100 endeksi 9602 puan seviyesinden tamamladı. Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksindeki bu negatif görünüm biraz daha devam edebilir. Şimdi aşağıda 9550 ve 9500 puan seviyelerini takip ediyor olacağız.

BORSA İSTANBUL’DA NEGATİF GÖSTERGELER

İçeride siyasi kısır tartışmalar olmasaydı, bu gerilimler yaşanmasaydı, bu görüntüler yaşanmasaydı, biz Borsa İstanbul 100 endeksinde pozitif görünümün devam edeceğini, özellikle yılın ilk çeyreğinde, Mart ayında özellikle Mart ayında 11.800-12.000 puan seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorduk. Neden? Risk primimizde ciddi bir düşüş vardı. Rezervlerimizde ciddi bir artış vardı. Not artırımları arka arkaya geliyordu. Her şey Türkiye ekonomisinin istediği gibi gidiyordu. Ancak gelen siyasi gergin haber akışları, içerideki görüntüler borsayı negatif yönde etkilemeye devam etti.

Dışsal etkenlerde de yine yabancı yatırımcılar Türkiye'yi değil Amerika'yı tercih etti. Özellikle Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, Trump'ın vergilerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar, yatırımcıların yönünü Amerika'ya tekrar çevirmesine neden oldu. O yüzden gelişmekte olan ülkelerde borsa çok daha tercih edilmediğini gördük ve bu siyasi kısır tartışmalar devam ettikçe edecek gibi duruyor.

BORSA MI TARIM EMTİALARI MI?

Biz tarım emtialarını tercih etmiştik ve tarım emtialarında bir farkındalık oluşması için, sadece borsaya girmekten ziyade tarım emtialarının tercih edilmesi noktasında bir kararımız vardı. Yine gelen haber akışlarına baktığınız zaman, özellikle Amerika'da yaşanan yumurta krizi, Avrupa'da yaşanan zeytinyağı krizi gibi gibi gibi haber akışları bu yıl, yani 2025 yılında gıda enflasyonu tarafında ciddi bir artış olacağını bize gösteriyor. Yine gıda krizlerinin yaşanma ihtimalini bize gösteriyor ve dolayısıyla tarım emtiaları bu ortamda olumlu yönde etkilenir.

Bizim 2024 yılında almış olduğumuz kararların etkisinin 2025 yılında daha pozitif bir katkı sağlama olasılığı güçlü. O yüzden biz tarım emtiaları tarafını biraz daha destekledik.

DOLAR KURU HIZLA YÜKSELİYOR

Dolar kuru 36,43 lira seviyesinde, Euro-TL kuru 38 lira 15 kuruş seviyesinde. Yine yüksek yükseliş isteğinin devam ettiğini döviz kurlarında gözlemliyoruz. Özellikle Euro-dolar paritesinde işte 1.0450-1.0430 seviyesine geriledikten sonra 1.06 seviyesine kadar yükseliş trendini sürdürecek bir Euro-dolar paritesi beklediğimizi Pazartesi günü, geçen haftaki geride bıraktığımız haftada ajandama da yazmıştım. 1.0418 seviyesine kadar gerileyen Euro-dolar paritesi yine geride bıraktığımız hafta 1.05 seviyesinin üzerine test etti, oradan kar satışları tekrar 1.0460 seviyesine kadar geriledi. Ben kişisel olarak 1.06 seviyesini tekrar kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Aşağıda 1.04, yukarıda 1.06, bu bant aralığında oyalanan bir Euro-dolar paritesi olacağını söyleyebilirim.

ONS ALTIN YÜKSELİŞİNDE 3100 DOLAR HEDEFİ

Ons altın 2934 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 2934 dolar seviyesine kadar yükselerek 1 Ocak tarihinden bugüne kadar ons altın 311 dolar civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. %11,5 civarında bir getiri sağladı.

Elinde altın bulunduranlar bulundurmaya devam etsin, ancak altın almayı ihmal etmişlere de bir aydır almayın ya da biz yol arkadaşlarımızla dolarda bekliyoruz söylemim vardı. Bu söylemim yine geçerliliğini koruyor. Biz ons altın ve gram altın tarafından bir aydan beri uzağız ve uzak durmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki bizim paramızla ucuzlar, alacağımız seviye geriler, 2800 dolar seviyesinin altına sarkar, 2770-2720 falan aşağılarda da alanlarımız var.

YATIRIMCILAR HANGİ SEVİYEYİ BEKLEMELİ?

Biz dolar pozisyonlarımızı korumaya devam ettiğimiz için altın tarafında mesafeli bekleyişim halen devam ediyor. Ama uluslararası şirketler şimdi piyasalarda gazı vermeye devam ediyor. 3100 dolar olacak, 3200 dolar olacak, 3500 dolar olacak, böyle gaz vermeye devam ediyorlar. Kasım ayında niye açıklamadınız bunları?

Bunlar çok cesaret isteyen işlerdir. Yani masaya koyacaksın rakamı, kenarda izleyeceksin. O yüzden şimdi millete gaz veriyorlar, yukarıdan kitlemeye devam ediyorlar. Biz de çayımızı kahvemizi alacağız, o yüksek seviyeden maliyet yapanların durumunu çok yakın bir zamanda kenarda izlemeye devam edeceğiz. O yüzden biz dolar pozisyonumuzdan memnunuz, memnun olmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki bizim paramızla ucuzlar, o zaman alış pozisyonu yaparız.

ALTIN ALMAK İÇİN SABIRLI OLMALISINIZ

Gram altın 3050 lira seviyesinden yıla başlamıştı, şu anda gram altın serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 3548 lira seviyesinde. Gramın da bugün itibarıyla 498 liralık bir artış olduğunu gördük. Bu da %16,5 civarında bir getiriyi işaret ediyor gram altın tarafında. Orta ve uzun vadede görüntü pozitif ama kısa vadede yine negatif yönde etkilenmeye devam edecek.

Biz gram altında özellikle son bir aydır yatırımcılara işte bugüne kadar fırsatları değerlendirmedin, almadın vesaire vesaire vesaire bekle, panik yapma ama altın fiyatlarındaki o yükselişleri görünce o finansal okuryazarlığı olmayan hancılar hani hani hani demeye devam ediyorlar. Çünkü anlamıyorlar. Onlar için yapılacak bir şey yok ama sabırla beklemeye devam edin."

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Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım amaçlı en karlı altın hangisi?
Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır.
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#borsa istanbul
#Gram Altın Fiyatı
#Dolar/tl
#Ekonomi
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