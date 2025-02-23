Altını olanlara uyarı: Madencilik şirketlerini göz ardı etmeyin

Altın fiyatları son haftalarda tarihi seviyelere ulaşarak yatırımcıları sevindirdi. Son sekiz haftadır sürekli yükselen altın, yeni bir rekor daha kırarak dikkatleri üzerine çekti. Analistler, bu ivmenin devam etmesi halinde fiyatların kısa sürede 3.000 dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

3.000 DOLARDAN SONRA NE OLACAK?

Ancak asıl soru şu: 3.000 dolardan sonra ne olacak? Bu rakam, psikolojik olarak çok önemli bir seviye ve birçok yatırımcı burada kâr satışına yönelebilir. Bu da fiyatların bir süre yatay seyretmesine neden olabilir.



Tarihsel verilere bakıldığında, altının daha önce de benzer yükselişler yaşadığı görülüyor. 2020 yılında 2.000 dolar seviyesine çıkan altın, o dönemde yükselişini sürdürememişti. Ancak dört yıl ve üç testten sonra 2.000 doların üzerinde kalıcı bir yükseliş yakalanmıştı. Benzer bir durum 2008 yılında da yaşandı. O dönem üç yıl boyunca yükselen altın, 2011’de 1.900 doların üzerine çıktı ancak 2013’te ayı piyasasına girdi ve fiyatlar beş yıl boyunca düşük seyretti.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE DİKKAT

Altın fiyatlarının bir süre yatay bir seyir izlemesi mümkün olsa da, gözden kaçırılmaması gereken asıl alan madencilik sektörü. 2024 yılının son çeyreğinde madencilik şirketleri güçlü bilançolar açıkladı. Üretimdeki artış ve yükselen altın fiyatları, şirketlerin kârlılığını artırdı.

Dünyanın en büyük altın üreticisi olan Newmont Corp., geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, serbest nakit akışının bir önceki yıla göre %115 arttığını duyurdu. Şirketin gelirleri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak, madencilik hisseleri hala 2011’deki zirvelerinin oldukça altında. Altın fiyatları rekor kırarken, madencilik şirketleri yatırımcı ilgisini çekmekte zorlanıyor.

Uzmanlara göre, değerli metallerde kazanç arayan yatırımcılar, altın madenciliği sektörünü de göz önünde bulundurmalı. Bu şirketlerin düşük değerlenmesi, gelecekte büyük bir yatırım fırsatı sunabilir.