ABD'nin en çok kazanan CEO'ları belli oldu! Zirvedeki isimlerin küçük firmalardan çıkması şaşırttı

27 Haziran 2024 11:24 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:27

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: "Bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum"

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: "Bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum"

C-Suite Comp, 2023'ün en yüksek maaşlı CEO'ları listesini yayınladı.

Araştırmaya göre en yüksek maaşlı CEO'ların dünyanın en büyük şirketlerinde çalışmadığı ortaya çıktı.

Bazı üst düzey yöneticiler Apple, Blackstone ve Fortune 500'deki diğer ağır toplardan daha fazla maaş alıyor.

ABD'NİN EN ÇOK KAZANAN CEO'LARI ŞAŞIRTTI

Veri analiz firması C-Suite Comp'un yeni araştırmasına göre, daha küçük teknoloji ve finans firmalarındaki bazı üst düzey yöneticiler Apple, Blackstone ve Fortune 500'deki diğer ağır toplardan daha fazla maaş alıyor.

Pazartesi günü C-Suite Comp, yöneticilerin maaşlarını, ikramiyelerini ve hisse senedi opsiyonlarını içeren bir ölçü olan "verilen toplam tazminat" temelinde 2023'ün en yüksek maaşlı CEO'ları listesini yayınladı.

CEO'lar genellikle tazminatlarının önemli bir parçası olarak kısıtlı hisse senedi veya opsiyon alıyor.

Bunların değeri şirketin performansına ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanıyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ücret şeffaflığını artırmak için 2022 yılında halka açık şirketlerin, CEO'ların ücret paketlerinin çoğunu oluşturan hisse senedi ödüllerindeki kazanç ve kayıpları hesaplayarak belirli bir yılda ne kadar kazanmaya hazır olduklarını açıklamalarını gerektiren bir kural koydu.

SEC kuralları uyarınca "fiilen ödenen tazminat" olarak adlandırılan bu yeni yönetici kazancı ölçüsü, paydaşların yönetici ücretlerinin şirketin finansal performansıyla nasıl uyumlu olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

Associated Press'in haberine göre, C-Suite Comp, raporu iki yönetici kazancı sıralaması ile oluştu.

Bunlardan biri 2023'te "verilen toplam tazminata" dayalı, diğeri ise mevcut ve potansiyel hisse senedi varlıklarının değerindeki son değişiklikleri hesaba katan "fiilen ödenen tazminat" kullanılarak ölçüldü.

ZİRVEDE TPG CEO'su VAR

İşte ABD'nin en çok kazanan CEO'larının 2023 itibariyle aldığı ücretler;

TPG CEO'su Jon Winkelried, yaklaşık 199 milyon dolarlık toplam tazminat paketiyle en yüksek maaşlı liderler listesinin başında yer aldı.

İkinci sırada Carlyle Group'tan Harvey Schwartz yer aldı. 2023 yılında Schwartz'a 187 milyon dolar verildi. Bu rakam Carlyle'ın medyan çalışanının aldığının 800 katından fazla.

FİİLEN ÖDENEN TAZMİNAT ELON MUSK İLK SIRADA

"Fiilen ödenen tazminat" ölçütü kullanıldığında, 2023'te en yüksek maaşlı CEO, yaklaşık 1,4 milyar dolar kazanan Tesla'dan Elon Musk oldu.

Tesla hissedarları 13 Haziran'da Musk'ın şirket tarafından yaklaşık 44,9 milyar dolar olarak değerlendirilen 10 yıllık ödeme planının yenilenmesi lehinde oy kullanmıştı.

CEOLAR ÇALIŞANDAN 200 KAT FAZLA KAZANIYOR

Equilar tarafından Associated Press için analiz edilen son verilere göre, CEO'lar ortalama bir çalışandan yaklaşık 200 kat daha fazla kazanıyor.

S&P 500 CEO'larının medyan ücret paketleri geçen yıl yaklaşık %13 arttı. Çalışanların ücretleri ise geçen yıl %5,2 ile enflasyon oranının biraz üzerinde artış gösterdi.

2023 yılında medyan CEO maaşı 16,3 milyon dolara ulaşırken, medyan S&P 500 çalışanı 81.467 dolar kazandı.

CEO-çalışan ücret farkı, özellikle işletmeler borsada iyi performans gösterdikçe, yöneticileri istifa etmekten caydırmak için geçen yıl genişledi.

C-Suite Comp'un sıralamasında yer alan 21 CEO'dan sadece ikisinin kadın olduğu görüldü.

En yüksek ücret alan kadın CEO'lar arasında Coty'den Sue Nabi (verilen toplam tazminat yaklaşık 149 milyon dolar) ve Oracle'dan Safra Catz (fiilen ödenen tazminat yaklaşık 304 milyon dolar) yer aldı.