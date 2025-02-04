ABD’nin geri adımı petrol fiyatlarını düşürdü

04 Şubat 2025 09:27 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:33

ABD, Meksika ve Kanada’ya uygulayacağı gümrük vergisini bir ay erteledi. OPEC+ üretim artışı sinyali verirken petrol fiyatları düştü. Piyasalarda belirsizlik sürüyor.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’dan ithal edilen enerji ürünlerine uygulanacak yüksek gümrük vergilerini bir ay ertelemesiyle geriledi. Ayrıca, Nisan ayından itibaren OPEC+ ülkelerinin üretimi artırma ihtimali de fiyatları baskıladı.

Brent petrolün varil fiyatı 50 cent düşerek 75,46 dolara geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 89 cent kayıpla 72,27 dolardan işlem gördü.

ABD'NİN VERGİ KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD’nin en büyük petrol tedarikçileri olan Kanada ve Meksika’dan gelen açıklamalar dikkat çekti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili baskısını azaltmak için sınır güvenlik önlemlerini artırma kararı aldıklarını duyurdu.

Bu adım, Salı günü yürürlüğe girmesi beklenen ve Kanada’dan gelen enerji ithalatına yüzde 10, diğer ürünlere yüzde 25 vergi koyacak uygulamanın 30 gün ertelenmesini sağladı.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞI PLANLIYOR

OPEC+ ülkeleri, Trump’ın üretimi artırma çağrısını görüştü ancak Nisan ayından itibaren kademeli artış politikasına devam etme kararı aldı. Piyasalarda bu gelişme, petrol arzının yükseleceği beklentisiyle fiyatları baskılayan önemli bir faktör olarak değerlendirildi.

KANADA İÇİN ALTERNATİF İHRACAT YOLLARI GÜNDEMDE

Uzmanlara göre Kanada, ihracat yollarını çeşitlendirmediği sürece ticaret savaşlarına karşı kırılgan kalmaya devam edecek. ING analizine göre, Kanada’nın ABD’ye bağımlılığını azaltması için yeni petrol boru hatları inşa etmesi gerekiyor. Ancak bu projelerin tamamlanması yıllar sürebilir.

ABD VE ÇİN ARASINDA YENİ GÖRÜŞME

Öte yandan, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu hafta içinde görüşmesi bekleniyor. ABD’nin Çin’den gelen tüm ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağı kararın da aynı gün yürürlüğe girmesi planlanıyor.

ABD PETROL STOKLARI ARTIYOR

Petrol piyasasında talep tarafında ise ABD’nin haftalık stok verileri yakından takip ediliyor. Uzmanlar, 31 Ocak itibarıyla ABD ham petrol stoklarının 10,8 milyon varil arttığını, buna karşılık benzin ve distile yakıt stoklarının azaldığını öngörüyor.