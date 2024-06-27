ABD'nin ilk çeyrek büyümesi beklendiği gibi geldi! 7 çeyreğin en düşük büyüme oranı oldu

27 Haziran 2024 15:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:48

ABD'nin ilk çeyrek GSYİH büyümesi yüzde 1,4'e revize edildi.

Öncü veri büyümenin yüzde 1,3 olacağı yönündeydi.

ABD Dolar Endeksi 106,00 seviyesinin altında negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu yaptığı açıklamada, ilk çeyrek için yıllıklandırılmış reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyümesini önceki tahmindeki %1,3'ten %1,4'e revize ettiğini duyurdu. Bu revizyon piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Böylece son 7 çeyreğin en düşük büyüme oranı görüldü.

Basın bülteninde şu açıklamalar yer aldı;

"Reel GSYİH'deki artış, esas olarak tüketici harcamaları, konut sabit yatırımları, konut dışı sabit yatırımlar ile devlet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışları yansıtıyordu; bunlar kısmen özel envanter yatırımlarındaki düşüşle dengelendi. İthalat arttı."

ABD GSYİH VERİLERİNE PİYASA TEPKİSİ

ABD Doları, 1. Çeyrek GSYİH verilerindeki olumlu revizyona rağmen talep bulmakta zorlandı.

USD Endeksi gün için %0,2 kayıpla 105,85 seviyesindeydi.