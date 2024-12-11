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ABD enflasyon verisi belli oldu

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:09
ABD enflasyon verisi belli oldu

ABD'de kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı. Beklentilerde aylık enflasyonun yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD​'de kasım ayında enflasyonaylık​ bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı. Beklentilerde aylık enflasyonun yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'nin kritik enflasyon verisi belli oldu - 1. Resim

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yine aylık yüzde 0,3 düzeyinde arttı. Yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı. Aylık enflasyonda kiralar etkili oldu. Enflasyon rakamlarının sürpriz yapmaması ve Fed'in aralıkta yüzde 0,25'lik indirim yapması ihtimalini güçlendirdiği için hisse senetleri pozitif etkilendi. Borsa İstanbul'da da yükselişler gözleniyor.

ABD'nin kritik enflasyon verisi belli oldu - 2. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 2691 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2691 dolar, en yüksek 2704 dolar seviyesi görüldü. ABD enflasyon verisinden önce 2692 dolara kadar çekilen ons altın, veri açıklandıktan sonra tekrar 2700 dolar seviyesini aştı.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasından sonra 3026 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da gram altın ise 3045 lira.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.026,05 TL
SATIŞ: 3.026,92 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.936,00 TL
SATIŞ: 4.992,00 TL

ALTIN (ONS)

ALIŞ: 2.698,71 DOLAR
SATIŞ: 2.699,11 DOLAR

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 19.765,00 TL
SATIŞ: 19.913,00 TL 

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Kaynak: tgrthaber.com
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