ABD'nin ticaret açığı 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyede

04 Eylül 2024 16:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:20

ABD'nin ticaret açığı temmuz ayında yüzde 7,9 artarak 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İhracat 1,3 milyar dolar, ithalat Haziran ayına göre 7,1 milyar dolar fazla oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayım Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ABD'nin ticaret açığı temmuz ayında yüzde 7,9 artarak 78,8 milyar dolara çıkarak 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA GELDİ

Rakam piyasa beklentileriyle uyumlu gelirken, haziran ayı dış ticaret açığı 73,1 milyar dolardan 73 milyar dolara hafifçe revize edildi.

Temmuz ayında ihracat, hazirana göre 1,3 milyar dolar artarak 266,6 milyar dolar olurken, ithalat ise bir önceki aya göre 7,1 milyar dolar artarak 345,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nüfus Sayım Bürosu yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında mal ve hizmet açığındaki artış, mal açığının 5,6 milyar dolar artarak 103,1 milyar dolara, hizmet fazlasının ise 0,2 milyar dolar azalarak 24,3 milyar dolara gerilemesini yansıtıyor" dedi.

"Yıl başından bu yana, mal ve hizmet açığı 2023'teki aynı döneme göre 36,2 milyar dolar veya yüzde 7,7 arttı. İhracat 65,9 milyar dolar veya yüzde 3,7 arttı. İthalat 102,1 milyar dolar veya yüzde 4,5 arttı" diye de ekledi.