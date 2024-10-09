ABD’nin yeni başkanını zor günler bekliyor! Biden'ın ekonomik karnesi açıklandı

09 Ekim 2024 09:31 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:31

Başkan Joe Biden, 2021'de güçlü bir ekonomiyle göreve başladı, ancak enflasyonun Amerikalıların alım gücünü sarsmasıyla ekonomi yavaşlamaya başladı. Enflasyonun hafiflemesiyle birlikte, Biden dönemi ekonomisi yeniden, Biden’ın ilk dönemindeki kadar sağlam bir görünüm sergiliyor.

Temmuz ayından bu yana, Yahoo Finance'in Bidenomics Rapor Kartı'nda Biden​ ekonomisi, B+’dan güçlü bir A'ya yükseldi. Bu not, rapor kartının Biden'a göreve başladığı ilk ayda, Ocak 2021'de verdiği notla aynı seviyede. Bidenomics Rapor Kartı, Moody's Analytics'in sağladığı verilere dayalı olarak altı metrik üzerinden izleniyor: toplam istihdam, imalat sanayi istihdamı, enflasyona göre ayarlanmış reel gelirler, ihracat, borsa performansı ve kişi başına GSYİH büyümesi.

CARTER DÖNEMİNDEN HESAPLANIYOR

Her bir kategoride, mevcut başkanın performansı, görevlerinin ilk döneminde olan yedi önceki başkanla, Jimmy Carter döneminden itibaren kıyaslanıyor. Biden ekonomisi, bu kategorilerden üçünde en güçlü durumda: istihdam, imalat sanayi istihdamı ve GSYİH büyümesi. Biden ekonomisi, borsa performansında sekiz başkan arasında üçüncü sırada, ihracatta ise (bu veri yalnızca 1993'e kadar gidiyor) beş başkan arasında ikinci sırada yer alıyor.

Biden'ın en zayıf performansı ise ortalama saatlik kazançlarda oldu; çünkü 2022 ve 2023'teki yüksek enflasyon, tipik bir maaşın değerini azalttı. 2022'nin yedi ayında, Biden’ın gelir notu, sekiz Başkan arasında en düşük seviyedeydi.

Ancak enflasyon, 2022'de %10'luk zirveden şu anda %2,5'e düşerek normale yaklaştı. Biden döneminde reel gelir büyümesi bu yılın başında negatiften pozitife döndü, yani ücretler enflasyondan daha hızlı artıyor. Biden şimdi reel gelir artışında sekiz başkan arasında üçüncü sırada, bu da notunun yükselmesindeki ana etken.

BİDEN’IN EKONOMİ KARNESİ

Rapor kartında A almak, mükemmel bir ekonomi anlamına gelmiyor. Çünkü mevcut başkanı, yakın dönemdeki seleflerine göre kıyaslıyoruz. Hâlâ barınma ve gıda maliyetleri gibi birçok ailenin bütçesini zorlayan ciddi sorunlar olabilir.

16 MİLYON İŞ POZİSYONU OLUŞTU

Yine de A notu, mevcut ekonomiyle ilgili birçok diğer analizle tutarlıdır. Biden döneminde işverenler, herhangi bir başkanlık döneminde yaratılan en fazla iş olan 16 milyon iş pozisyonu oluşturdu. Bu yılın başlarında, imalat sanayi istihdamı son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dört yılı aşkın süredir bir resesyon yaşanmadı ve Goldman Sachs yakın zamanda 12 aylık resesyon olasılığını %20'den %15'e indirdi, bu da tarihsel ortalamaya uygun.

HARİS’İN NOTU DAHA YÜKSEK

Bu yaz, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Joe Biden yerine partinin başkan adayı olmasının ardından seçmenlerin ekonomi konusunda Demokratlara olan güveninde de belirgin bir artış görüldü. Birkaç ankette Harris'in ekonomiyle ilgili notu, birkaç ay öncesine kadar Biden'ın aldığı nottan daha yüksek. Bu durum, seçmenlerin Harris'i daha sempatik veya ulaşılabilir bulmasından kaynaklanıyor olabilir ya da sıradan insanların fark etmeye başladığı gerçek ekonomik iyileşmeleri yansıtıyor olabilir. Sebep ne olursa olsun, bu durum Harris için seçimlere bir aydan az kala doğru zamanda geliyor.

Bu, Joe Biden ve Donald Trump​ ekonomileri arasındaki karşılaştırmaları, diğer başkanlarla kıyaslamalardan daha önemli hale getiriyor. Biden yarıştan çekilmiş olabilir, ancak Harris hâlâ Demokratların sicilinden sorumlu olan başkan adayı. Trump’ın kendi başkanlık dönemi sicili de mevcut, bu da seçmenlere Harris veya Trump'ın ekonomi için daha iyi olup olmayacağı konusunda geriye dönük bir kılavuz sunuyor.

TRUMP İKİ NOKTADA DAHA AVANTAJLI AMA…

Veriler, Harris'in Biden aracılığıyla üç kategoride, Trump’ın ise iki kategoride avantajlı olduğunu gösteriyor. İki ismin nasıl karşılaştırıldığını yukarıdaki grafiklerdeki her bir sekmeye tıklayarak görebilirsiniz. Biden-Harris ekonomisi, her grafikte mavi çizgiyle gösteriliyor.

Biden, toplam istihdam, imalat istihdamı ve GSYİH büyümesinde Trump’ı geride bırakıyor. Trump’ın döneminde COVID pandemisi derin, ancak kısa süreli bir resesyona yol açmıştı, bu da Trump’ın ekonomik verilerine zarar verdi. Ancak Biden, yalnızca Trump’ın görevdeki ilk üç yılını, yani COVID öncesi dönemi karşılaştırdığınızda bile bu üç kategoride daha iyi performans gösterdi.

TRUMP DÖNEMİNDE GELİRLER ENFLASYONDAN HIZLI ARTTI

Trump, enflasyon ve reel gelir artışında daha başarılı oldu, bu da enflasyonla yakından ilgili. Ekonominin Trump döneminde daha iyi olduğunu düşünen seçmenlerin bu fikri, gelirlerin enflasyondan daha hızlı arttığı dönemlere dayanıyor olabilir hem COVID öncesi hem de sonrasında.

Borsa performansında ise şu an Biden Trump’ı az bir farkla önde götürüyor, ancak bu iki başkan bu konuda sürekli yer değiştirdi. İhracat verileri tüketiciler için çok belirgin olmadığından yukarıdaki grafiklerde yer almıyor, ancak Biden bu kategoride de güçlü bir avantaja sahip.

Genel olarak, Trump’ın Trumponomics Rapor Kartı'nda elde ettiği en yüksek not — aynı metodoloji kullanılarak hesaplanmıştı — A- idi. Trump, COVID'in getirdiği bozulmalar nedeniyle görevini C notuyla tamamladı. Büyük bir felaket yaşanmadığı takdirde, Biden muhtemelen Ocak ayında görev süresini B+ veya daha yüksek bir notla tamamlayacak ve şu anda sahip olduğu A notunu koruyabilir.

BAŞKANLARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SINIRLI

Partizanlar, Biden veya Trump'ın ekonomi için neden daha iyi olduğuna dair birçok kişisel gerekçe üretebilir. Gerçekte ise, ABD başkanının ekonomi üzerindeki kontrolü, çoğu insanın düşündüğünden daha sınırlıdır. ABD ekonomisi, dünya genelinden gelen binlerce girdinin etkilediği devasa bir organizmadır ve başkanlık politikaları bu girdilerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturur.

Ancak önemli bir uyarı var: Kongre ve Federal Rezerv’in 2020 ve 2021 yıllarında ekonomiyi COVID depresyonundan kurtarmak için yürürlüğe koyduğu büyük miktarda mali ve parasal teşvik. Bu önlemlerin çoğu Trump'ın son yılında gerçekleşti ve ekonomik çöküşü çok daha kötü hale gelmekten alıkoydu. Bu teşviklerin büyük kısmı Biden'ın dönemine de taşındı ve harcama, istihdam ve büyümenin, aksi halde olacağından daha fazla olmasını sağladı.

BİDEN’IN İMZASI ENFLASYONU TETİKLEDİ

Biden, göreve geldikten sonra 2021'de başka bir teşvik yasasını imzaladı ve bu da ekonomiyi daha da canlandırdı. Ancak bu durum, Biden’ın en büyük ekonomik zayıflığı haline gelen enflasyona da katkıda bulundu. Seçmenler, güçlü iş piyasası nedeniyle Biden'ı ödüllendirmektense, yüksek enflasyon yüzünden onu daha çok cezalandırıyor gibiydi. Enflasyon yükseldikçe Biden’ın onay oranı düştü ve enflasyon gerilediğinde bile bu oran toparlanmadı. Bu, Biden’ın başkanlık döneminde yaratılan en fazla iş sayısına sahip olduğu gerçeğinin yanına büyük bir yıldız işareti ekliyor.

Seçmenler, Biden veya Trump ekonomileri hakkında ne hatırlarsa hatırlasın, eski bir yatırım kuralı muhtemelen geçerlidir: Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Bir sonraki başkan, Trump ve Biden’ın yararlandığı gibi eşi benzeri görülmemiş teşvik önlemleriyle dolu bir ekonomiyi büyük olasılıkla devralmayacak. Önümüzdeki birkaç yılda ekonomi, Amerikalıların oy kullanamayacakları şeylerden daha fazla, oy kullanacakları kişiden daha fazla etkilenebilir.