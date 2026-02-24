Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi! FedEx dava açtı

ABD’nin tüm ülkelere yönelik uygulamaya koyduğu yüzde 10’luk ek gümrük vergisi 24 Şubat itibarıyla devreye alındı. Yeni düzenleme, muafiyet kapsamı dışındaki tüm ithalatı kapsıyor. FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı. İşte tüm detaylar...

ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi! FedEx dava açtı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
16:02
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
16:04

ABD'de yönetiminin yeni küresel uygulaması, 24 Şubat itibarıyla resmen yürürlüğe girerek muafiyet dışı ürünlere yüzde 10 ek vergi getirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından yapılan açıklamada, muafiyet tanınan ürünler haricindeki tüm ithalata başlangıç aşamasında yüzde 10 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi! FedEx dava açtı

TRUMP KARARI İMZALAMIŞTI

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Trump vergi oranının yüzde 15'e çıkarılacağını belirtse de Beyaz Saray yetkilileri şu aşamada sadece yüzde 10'luk kararnamenin imzalandığını, artışın ileri bir tarihte gerçekleşeceğini bildirdi.

Yeni vergiler ise 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümüne dayandırılıyor.

Bu madde, başkana "büyük ve ciddi" ödemeler dengesi açıklarını gidermek amacıyla 150 güne kadar yeni gümrük vergisi uygulama yetkisi tanıyor.

ABD'nin yeni küresel gümrük vergileri yürürlüğe girdi! FedEx dava açtı

GEREKÇE YÜZDE 4'E ULAŞAN CARİ AÇIK

Trump yönetimi, bu hamleye gerekçe olarak ABD'nin yıllık 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığını ve GSYH'nin yüzde 4'üne ulaşan cari açığı gösteriyor.

Ancak uzmanlar, ABD'nin dış borç yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bu yasal dayanağın eskisinden daha fazla tartışmaya açık olduğunu vurguluyor.

Yeni gümrük vergileri iş dünyasında belirsizliği artırırken, ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, hükümete karşı ilk büyük yasal adımı attı.

FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.

Dilekçede, şirketin bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep ettiği kaydedildi.

