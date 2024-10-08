ABD’yi bekleyen büyük tehlike! Powell imkansızın peşinde…

08 Ekim 2024 10:50 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:50

ABD’de Ağustos ayında gelen zayıf istihdam raporu sonucu Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) şahinleri işsizliği korumak adına faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti. Ancak Eylül raporu ekonomideki endişeleri yatıştırdı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın, ekonomiyi yüksek enflasyon döneminden çıkarma ve bunu resesyona sürüklemeden yapma planını başarıp başaramayacağı soruları gündeme gelmeye başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell​ liderliğindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yıllardır fiyat enflasyonunu düşürmeye odaklanırken, piyasalar işsizliğin yükselmesinden endişelenmeye başlamıştı. Ağustos ayında gelen zayıf istihdam raporu, FOMC’nin şahin üyeleri de dahil olmak üzere birçok ismin söylemini değiştirdi ve işsizliği korumak adına faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti.

Ancak Eylül ayı istihdam raporu, bu endişeleri yatıştırmış görünüyor. Beklenenden 104.000 daha fazla iş eklenmiş durumda. Tarım dışı istihdam, geçen ay 254.000 artarak 150.000 olan tahminleri aştı.

ABD EKONOMİSİ RESESYONDAN KURTULABİLİR

Bu olumlu gelişmeler, analistlerin ABD’nin resesyondan kaçınabileceği umudunu güçlendirdi. UBS Baş Ekonomisti Paul Donovan bu sabah Fortune’a verdiği bir notta, "ABD istihdamının genel yönü, ekonominin 'resesyondan' çok uzak olduğunu gösteriyor" dedi.

Bununla birlikte, tüketicilerin Wall Street’teki meslektaşları kadar iyimser olmadıkları da dikkat çekiyor. Donovan, "Seçmenler soyut kavramlar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) gibi konuları düşünmez, fiyat seviyelerine dair çarpık bir bakışa sahiptirler ve maaş artışlarının daha çok çalıştıkları için olduğunu düşünürler" dedi. Oysa gerçekte insanların aynı miktarda çalışma ile daha yüksek bir yaşam standardına sahip olduklarını belirtti.

İŞSİZLİK​ ARTARASA ENFLASYONLA MÜCADELE SEKTEYE UĞRAR

Bazı analistler geleceğe umutla baksa da, birçok uzman bu kadar iyimser olunacağını düşünmüyordu. Örneğin, eski Hazine Bakanı Larry Summers, Ekim 2022'de yaptığı bir açıklamada, ABD'de enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için resesyonun kaçınılmaz olduğunu ve işsizlik oranının %6'ya ulaşması gerektiğini öngörmüştü.

Enflasyon​ henüz %2 hedefine ulaşmış olmasa da, buna çok yaklaştı. Eylül ayı başında açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) son 12 ayda %2.5 arttı.

Goldman tahminini %15’e düşürdü Goldman Sachs, gördüğü ekonomik verilerden olumlu etkilenerek resesyon​ olasılığı ve sert iniş riskini yeniden değerlendirdi. Finans kuruluşu, dün yayımlanan bir notta 12 aylık resesyon göstergesini %15’e indirdi.

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, notta, "En önemli sebep, işsizlik oranının Eylül'de %4.051'e düşmesidir, bu hem Haziran seviyesinin hem de ‘Sahm Kuralı’nı tetikleyen eşiğin biraz altındadır" dedi.

YARIM PUAN RESESYONA SOKAR

Sahm Kuralı, ABD'deki işsizlik oranının üç aylık hareketli ortalamasına ve son bir yılın en düşük üç aylık ortalamasına bakar. Eğer mevcut ortalama, en düşük ortalamanın yarım puan üzerinde olursa, Amerikan ekonomisinin resesyona gireceği sinyali verir. Ağustos ayında bu gösterge %0.50 seviyesine ulaşmışken, Eylül’de tam olarak %0.50'ye geri dönmüş durumda.

Hatzius, "İşsizlik oranındaki yukarı yönlü baskının sona ermiş olabileceği sonucuna varılabilir, bu da daha güçlü iş gücü talep büyümesi ve daha zayıf iş gücü arzı büyümesinin (göçün yavaşlaması nedeniyle) bir kombinasyonuna bağlı olabilir" dedi.

A+ Raporu Bank of America da ABD ekonomisinin performansına yüksek not verdi. CEO Brian Moynihan’ın liderliğindeki banka, resesyon beklentilerini netleştirmemiş olsa da iş gücü piyasası kaynaklı yavaşlamalardan korkanlara umut verdi.

BofA Küresel Araştırma Başkanı Candace Browning, Cuma günü yayımlanan bir notta, "Okul yılı henüz yeni başladı ama iş gücü piyasası şimdiden 'A+' aldı" diye yazdı. Son istihdam verilerinin ardından, Bank of America Kasım ayı faiz indirimi beklentisini 50 baz puandan 25 baz puana çekti.