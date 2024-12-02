AB'nin skandal haritası tepki çekti! Türklere kapılar kapandı mı? O karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

02 Aralık 2024 12:44 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:00

Avrupa Birliği Komisyonu, yeni bir harita yayımlayarak AB'nin gelecekteki sınırlarını gösterdi. Haritada, Balkanlar’daki tüm ülkelerin AB’ye katıldığı belirtilirken, Türkiye'nin AB ile kara sınırlarının siyah, deniz sınırlarının ise kırmızıyla vurgulandığı görüldü. Bu durum, Türkiye'nin uzun süredir devam eden üyelik sürecinin geleceği hakkında soru işaretleri oluştururken sosyal medyada bütük tepki çekti.

Avrupa Birliği’nin son yayımladığı haritada, Türkiye’nin AB sınırları dışında kırmızı ve siyah renkle olduğu görülüyor. Bu durum Türkiye​'nin uzun yıllardır devam eden üyelik sürecini derinden etkileyen bir sembol olarak değerlendirildi. Haritada, Balkan ülkelerinin tamamı AB sınırları içinde yer alırken, Türkiye’nin yalnız bırakılması, hem ülkenin AB ile olan ilişkilerini hem de bölgedeki jeopolitik denklemleri yeniden şekillendirme potansiyelini gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE KIRMIZI VE SİYAH RENKLE İŞARETLENDİ

Özellikle Türkiye’nin kara sınırlarının siyah, deniz sınırlarının ise kırmızı renkle işaretlenmesi, bölgedeki gerilimleri artırabilir. Ege adalarının AB sınırları içinde yer alması, Türkiye’nin deniz sınırlarını daraltarak, Yunanistan ile yaşanan gerginliklerin daha da tırmanmasına yol açabilir. Bu durum, özellikle Ege Denizi’nde Türkiye’nin deniz hakları ve adalar üzerindeki egemenliğiyle ilgili zorlu bir diplomatik sürece işaret ediyor.

VİZE KRİZİ BÜYÜYOR

Ayrıca, AB ile Türkiye arasındaki vize serbestisi meselesi, uzun bir süredir çözülemeyen bir kriz olarak devam ediyor. Avrupa Birliği​, Türkiye'ye mülteci krizinde sağladığı destek karşılığında vizesiz seyahat sözü vermiş, ancak bu vaat yerine getirilmemişti. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve artan siyasi gerilimler, bu durumu daha da karmaşık hale getirdi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, AB’nin 1 Ocak 2025’te Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanıma kararı, bölgesel hareketliliği ve AB içindeki dengeleri etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Avusturya’nın bu ülkelerle ilgili itirazını geri çekmesiyle birlikte, bu düzenleme 2025’te tam olarak yürürlüğe girecek. AB İçişleri Bakanları toplantısında atılacak imzalarla bu karar resmileşecek ve bölgedeki serbest dolaşım hakları genişleyecek.