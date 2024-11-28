Son dakika | Dijital Telif Yasası hazırlıklarında sona gelindi: Bütçeden sonra TBMM'ye gelecek

28 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:51

Son dakika haberi: Dijital Telif Yasası hazırlıklarında sona geliniyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, ''Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM’ye gelecek'' açıklamasını yaptı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman​ başkanlığında toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili açıklama yaptı.

Yayman, "Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek" dedi.

Dijital Telif Yasası'yla Avrupa Birliği​'nde daha önceden çıkarılmış direktiflere uyum sağlanacağı belirtiliyor. Yasayla birlikte konularına göre içerik üreticilerinin para kazanmasının önü açılacak.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açılış konuşmasında Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Yayman, "28'nci Yasama Döneminin 10'uncu toplantısını açıyorum. Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz" dedi.

FENOMENLERE UYARI: BUNU KABUL ETMİYORUZ

Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti:

Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri.

DİJİTAL TELİF YASASI NEDİR?

Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi.

Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyle Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.