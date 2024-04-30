30 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:52

TÜRK-İŞ'in açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin geçim giderleri belli oldu.

ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Nisan ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ortaya çıktı.

Sadece temel giderlerini karşılamak isteyen bir ailenin açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye yükseldi. Böylelikle açlık sınırı ilk kez asgari ücreti geride bıraktı.

YOKSULLUK SINIRI 57 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Araştırmaya göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ya da diğer adıyla yoksulluk sınırı 57 bin 736 TL’ye yükseldi.

Aynı araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 22 bin 991 TL oldu.

MUTFAK ENFLASYONU HIZLANDI

Türk-İş’in verilerine göre Nisan ayında mutfak enflasyonu da hızlandı. Bu dönemde Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,55 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 74,88 olarak hesaplandı.