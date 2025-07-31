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 | Onur Kaya

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Kamuda çalışmak isteyenlere istihdam müjdesi geldi. Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, şoför, hemşire, aşçı, teknisyen gibi birçok kadroya toplamda 5 bin sözleşmeli personel alınacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu. Detaylar haberimizde...

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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 05:56
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 06:14

Kamuda binlerce istihdam edilecek. , bünyesindeki ihtiyaçları karşılamak üzere 5 bin yeni personel alımı yapacak.

1500 SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

3500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAHA

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 , 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı 'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Adaylardan, yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15 Ağustos itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması isteniyor.

CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Her iki alım için başvurular, 1 Ağustos-15 Ağustos tarihlerinde, son gün saat 23.59'a kadar sürecek.

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Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekecek. İlgili ekranda "başvuru tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya ait olacak.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

15 GÜN SÜRE

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek.

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ETİKETLER
#kpss
#istihdam
#adalet bakanlığı
#sözleşmeli personel
#hemşire
#Infaz Memuru
#Zabıt Katibi
#Ekonomi
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