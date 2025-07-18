Kamuda istihdam müjdesi: 20 bin yeni personel alınacak!

Devlet memuru olmak isteyenlere istihdam fırsatı doğdu. Adalet Bakanlığı bünyesine 20 bin yeni personel alınacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi.

ADALET BAKANLIĞINA 20 BİN PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini verdiğini belirtti.

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."