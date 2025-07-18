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 | Onur Kaya

Kamuda istihdam müjdesi: 20 bin yeni personel alınacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı bünyesine 20 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

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Kamuda istihdam müjdesi: 20 bin yeni personel alınacak!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 03:34
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 03:51

Devlet memuru olmak isteyenlere istihdam fırsatı doğdu. bünyesine 20 bin yeni personel alınacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı 'ın duyurduğu müjdeye ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi.

ADALET BAKANLIĞINA 20 BİN PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 20 bin yeni yapılacağı müjdesini verdiğini belirtti.

Kamuda istihdam müjdesi: 20 bin yeni personel alınacak!

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kamuda istihdam müjdesi: 20 bin yeni personel alınacak!

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

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#recep tayyip erdoğan
#personel alımı
#hukuk
#adalet bakanlığı
#Adalet Sistemi
#Ekonomi
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