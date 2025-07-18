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 | Onur Kaya

Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışmanın ayrıntıları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacağının müjdesini verdi. Konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yarı zamanlı çalışmanın ayrıntıları...

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Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışmanın ayrıntıları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 01:25
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 01:46

"Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KADIN ERKEK AYRIMI YOK

Yönetmeliğe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadın ve erkek tüm devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek.

​​​Doğum yapan kadın memurlar, analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar da babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek.

Yarım çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım çalışma hakkından talepleri üzerinden her iki eş de faydalanabilecek. Memurlar, yarım zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yarım zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilecek.

Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışmanın ayrıntıları Resmi Gazete'de

MAAŞ VE ÖDEMELERİN YARISINI ALABİLECEKLER

Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.

Yarım çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.

Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışmanın ayrıntıları Resmi Gazete'de

Düzenlemeden faydalanacak memurlar çalışma saatleri dışında ve öğle arası çalıştırılamayacaklar. Çalışma saatleri farklı günlerde değişiklik gösterebilecek. Kurumdaki yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Yarım zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan memurun yarım çalışma esasları, normal haftalık çalışma süresinin yarısı dikkate alınarak hizmet ihtiyacına göre kurumu tarafından belirlenecek.

Yarım çalışma hakkı, memurun çocuğunu kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, çocuğunun ilkokula başlaması, normal çalışmaya dönme talebi olması durumunda sona erecek.

EVLAT EDİNENLERE DE AYNI HAKLAR TANINDI

Yönetmelikte, doğum yapanların yanı sıra evlat edinenlere de aynı haklar tanındı. Memurlar, çocuğun fiilen evlatlık olarak alındığı tarih veya yasal izinlerin bitiminden, ilköğretim çağına başlayana kadar haktan yararlanılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar, yarım çalışma hakkından yararlanamayacak.

Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışmanın ayrıntıları Resmi Gazete'de

İLK ETAPTA 20-30 BİN MEMURUN FAYDALANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle, daha önce yaklaşık 1000 memurun yararlanabildiği hakkın kapsamı genişletildi.

Bu çerçevede, memurlara, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar tanınacak yarım zamanlı çalışma imkanından ilk etapta 20-30 bin memurun faydalanması bekleniyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada memurlara yarı zamanlı çalışma müjdesini şu sözlerle duyurmuştu:

"Aile yılı kapsamında bu sene aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayınlanacak yönetmelikle memurlar doğumdan itibaren ilk öğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak."

Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışmanın ayrıntıları Resmi Gazete'de
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ETİKETLER
#kadın hakları
#Babalık İzni
#Devlet Memurları
#Yarım Zamanlı Çalışma
#Doğum Izni
#Aile Dostu Iş
#Erkek Hakları
#Ekonomi
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