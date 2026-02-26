Menü Kapat
 Safa Keser

Adana merkezli Tekbaş’tan otomotivde global pazarlar için dev hamle

Adana merkezli otomotiv teknoloji şirketi Tekbaş Teknoloji, bünyesindeki Auto Kale Ekspertiz, OCCOCAR ve Jetİhale markalarıyla birinci yatırım turuna çıktı.

Adana merkezli Tekbaş'tan otomotivde global pazarlar için dev hamle
26.02.2026
saat ikonu 14:08
26.02.2026
saat ikonu 14:08

Şirket, yaklaşık 300 milyon TL değerleme üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı yatırım süreciyle önce Türkiye’de, ardından Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında büyümeyi hedefliyor. Planlanan yatırım süreci, Hedef Holding iştiraki ve SPK lisansına sahip “STARTUP BURADA” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adana merkezli Tekbaş Grup bünyesindeki otomotiv teknoloji şirketi Tekbaş Teknoloji, ikinci el araç ekosistemine yönelik geliştirdiği teknoloji çözümleri ve güçlü marka yapısıyla yatırımcı turuna çıktı. Şirket, bünyesinde yer alan Auto Kale Ekspertiz, OCCOCAR ve Jetİhale markalarıyla oluşturduğu entegre otomotiv teknoloji ekosistemini büyütmek amacıyla yaklaşık 300 milyon TL değerleme üzerinden yatırım sürecini başlattı. Araç ekspertiz hizmetlerinden dijital ihale platformlarına, ikinci el araç ticaretine yönelik yazılım altyapılarından veri odaklı otomotiv çözümlerine kadar geniş bir faaliyet alanına sahip olan şirket, bu yatırım turuyla birlikte önce Türkiye’de büyümesini hızlandırmayı, ardından Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında etkinliğini artırarak uluslararası ölçekte rekabet eden bir otomotiv teknoloji markasına dönüşmeyi hedefliyor.

Hedef Avrupa ve Orta Doğu pazarları

Planlanan yatırım turunun temel hedefinin pazarlama gücünü artırmak, teknolojik altyapıyı geliştirmek ve yapay zekâ destekli otomotiv çözümlerini yaygınlaştırmak olduğunu belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında büyüme planlayan şirket, Türkiye’de geliştirdiği teknoloji altyapısını uluslararası pazarlara taşıyarak otomotiv teknolojileri alanında global ölçekte rekabet edebilen bir marka oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Tekbaş Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş “Tekbaş Teknoloji olarak bugün ulaştığımız noktada, ikinci el otomotiv ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını teknoloji odağında buluşturan güçlü bir yapı oluşturduk. Bünyemizde yer alan Auto Kale Ekspertiz, OCCOCAR ve Jetİhale markalarıyla araç ekspertizinden dijital ihale platformlarına, ikinci el araç ticaretine yönelik yazılım altyapılarından veri odaklı çözümlere kadar geniş bir ekosistem kurduk. Yaklaşık 300 milyon TL değerleme üzerinden başlattığımız bu yatırım turu, hem teknolojik altyapımızı daha ileri seviyeye taşımak hem de pazarlama ve iş ortaklığı ağımızı büyüterek ölçeklenebilir bir yapı oluşturmak açısından önemli bir adım olacak. Bu yatırım süreciyle birlikte öncelikle Türkiye’de büyümemizi hızlandırmayı, ardından Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’de geliştirdiğimiz otomotiv teknolojilerini uluslararası pazarlara taşıyarak global ölçekte rekabet edebilen bir otomotiv teknoloji markası haline gelmek” dedi.

Kitlesel yatırım modeliyle büyüme

Planlanan yatırım süreci, Hedef Holding iştiraki ve SPK lisansına sahip STARTUP BURADA üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu model sayesinde yatırımcıların teknoloji girişimine daha erişilebilir ve güvenli bir şekilde katılım sağlaması amaçlanıyor. Yatırım sürecinden elde edilmesi planlanan kaynağın ise ürün geliştirme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası pazarlama çalışmaları, bayi ve iş ortaklığı ağının genişletilmesi ve yeni nesil dijital mobilite çözümlerinin geliştirilmesi için kullanılması öngörülüyor.

Türkiye genelinde güçlü marka ağı

Tekbaş Teknoloji’nin bünyesinde yer alan markalar, ikinci el otomotiv değer zincirinin farklı alanlarında faaliyet gösteriyor. Auto Kale Ekspertiz, Türkiye genelinde 56 bayisiyle geniş bir ekspertiz ağı oluştururken araçların teknik durumunun güvenilir şekilde analiz edilmesini sağlayan altyapısıyla sektörde önemli bir konuma sahip bulunuyor. OCCOCAR ise ikinci el araç ticareti yapan işletmelere yönelik kurumsal yazılım altyapısı, finansal çözümler ve dijital iş süreçleri sunarak galeriler ve otomotiv ticareti yapan işletmeler için kapsamlı bir yönetim platformu sağlıyor. Grubun dikkat çeken markalarından Jetİhale ise araçların geniş alıcı kitlesine hızlı ve şeffaf biçimde ulaşmasını sağlayan dijital ihale sistemiyle ikinci el araç satış süreçlerinde rekabetçi fiyat oluşumuna katkı sunuyor.

Adana’dan global teknoloji markası hedefi

Adana’da kurulan bir teknoloji girişimi olarak büyümesini sürdüren Tekbaş Teknoloji, Türkiye’den global ölçekte rekabet edebilen bir otomotiv teknoloji markası çıkarma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan yatırım turunun şirketin uluslararası büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

#Global Büyüme
#Otomotiv Teknolojileri
#Tekbaş Teknoloji
#Yatırım Turu
#Startup Burada
#Avrupa Orta Doğu Pazarları
#Yatırım Süreci
#Ekonomi
