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Aday Havuz Sistemi'ne rekor katılım! İşverenler binlerce işçiye ulaştı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 17:06 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 17:12

İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi, iş arayanlarla işverenleri hızlıca buluşturarak, son iki ayda 50 bine yakın iş arayana ulaşılmasını sağladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sistemde en çok aranan meslekleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, 23 Eylül'den itibaren arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturmak için hayata geçirilen Aday Havuz Sistemi'ne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Aday Havuz Sistemi'ne rekor katılım! İşverenler binlerce işçiye ulaştı - 1. Resim

Bakan Işıkhan, bu süre zarfında 50 bine yakın iş arayan kişinin işverenler tarafından sistem üzerinden erişildiğini ve 34 bin 736 sorgulama yapıldığını duyurdu. Ayrıca, Bakan Işıkhan, yeni uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aday Havuz Sistemi'ne rekor katılım! İşverenler binlerce işçiye ulaştı - 2. Resim

İşte en çok aranan meslekler:

  • Makine mühendisi
  • Büro memuru
  • Ambar/depo görevlisi
  • Sekreter
  • Gazaltı kaynakçısı
  • Güvenlik görevlisi
  • Forklift operatörü
  • Muhasebeci
  • Kasiyer

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Kaynak: tgrthaber.com
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