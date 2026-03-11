Menü Kapat
Ekonomi
 Murat Makas

Adeta altın sezonunu yaşıyor! Köprübaşı çileği yüzleri güldürdü: İşte fiyatı

Manisa'nın tescilli Köprübaşı çileği, dört mevsim süren hasadıyla adeta altın sezonunu yaşıyor. Çilekler üretici ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026

Manisa'nın tadı ve kalitesiyle ünlü olan Köprübaşı'nda coğrafi işaretli çileğin üretimi yüzleri güldürüyor. Köprübaşı çileğinin mart ayında kilosu 200 liradan alıcı buluyor.

Adeta altın sezonunu yaşıyor! Köprübaşı çileği yüzleri güldürdü: İşte fiyatı

ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

İlçede yaklaşık 4 bin dekar alanda yetiştirilen Köprübaşı çileği, yaz ve kış aylarının ardından bahar ayında da hasat edilmeye devam ediyor. Büyük emekle toplanan çilekler, Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

AÇIK ALANDA VE SERADA YETİŞİYOR

Mart ayında da üretimini sürdüren çilek üreticisi Selçuk Kayacan, örtü altında 6 dekar, açık alanda ise 4 dekar olmak üzere toplam 10 dekarda üretim yaptığını belirtti. Kayacan, Köprübaşı çileğinin hem açık arazide hem de sera altında yetiştirilebildiğini ifade ederek, fiyatların üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Adeta altın sezonunu yaşıyor! Köprübaşı çileği yüzleri güldürdü: İşte fiyatı

Çileğin kilosunun 200 liradan başladığını dile getiren Kayacan, "Toptancıların ilgisi güzel. Hatta bazı alıcılar tarlaya gelip çileği kendileri topluyor. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor. İlçemizde dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün" dedi.

YAKLAŞIK 500 ÜRETİCİNİN ELİNDE

Kayacan ayrıca Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini hatırlatarak, ürünün yıl boyunca aranır hale geldiğini vurguladı.

Köprübaşı'nda yaklaşık 500 üreticinin 4 bin dekarlık alanda çilek yetiştirdiği öğrenilirken, kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarının sürekli artarak devam ettiği bildirildi.

Adeta altın sezonunu yaşıyor! Köprübaşı çileği yüzleri güldürdü: İşte fiyatı
