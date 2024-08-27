Afrika'nın en büyük üreticisinde ilk Türk altın rafinerisi açıldı

27 Ağustos 2024 13:09 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:10

Borsa yatırımcısı dikkat! En beğenilen 5 hisse belli oldu: İşte en çok kazandıran şirket

Borsa yatırımcısı dikkat! En beğenilen 5 hisse belli oldu: İşte en çok kazandıran şirket

Geçtiğimiz yıl 105 ton altın üreten Gana’da ilk Türk altın rafinerisi faaliyete başladı. Hacıoğlu Madencilik ve SPMR CO. 25 milyon dolar yatırımla Gana'nın başkenti Akra'nın New Airport bölgesinde altın rafinerisini hayata geçirdi. Böylelikle Türkiye, başta Gana olmak üzere Batı Afrika'da madencilik alanlarını genişletmiş oldu.

İLK TÜRK ALTIN RAFİNERİSİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, Afrika kıtasının önde gelen pazarlarından Gana, Burkina Faso ve Mali'nin önderliğinde gelişen altın madenciliği faaliyetlerinin gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Hacıoğlu, "Verilere göre, Batı Afrika'nın önde gelen 3 pazarındaki altın üretiminin 2024'te 238 milyon tonu aşması bekleniyor” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Bu altınların işlenerek kullanılması ülkeler için çok önemli. Rafineriler bu alanda muhteşem katkı sağlıyor. Artık bu faaliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyarak Afrika'nın ilk Türk altın rafinerisini Gana'da devreye aldık.

KITANIN EN BÜYÜK ALTIN ÜRETİCİSİ

Yasin Hacıoğlu, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasının önemli ayaklarından birisini Afrika'nın oluşturduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Uluslararası sistem içinde etkin bir role sahip Afrika kıtası, küresel sahnede giderek önemli bir aktör haline geldi. Bu sahnede yerli ve milli rafineri rozetiyle yer alıyor olmamız bizlere ayrı bir gurur ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Gana, 2022'de altın üretimini önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 105 milyon tona ulaştırdı ve yeniden kıtanın en büyük altın üreticisi haline geldi.

Tesisimiz, bir Türk şirket tarafından Afrika kıtasında açılan ilk Türk altın rafinerisi olma özelliği taşıyor. Tesislerimizde altının ayrıştırılması, test edilip değerinin belirlenmesi, işlenmemiş altının işlenip 24K rafine edilmesi, ithalatının ve ihracatının yapılması amacıyla gerekli lisanslarımızı aldığımızı da gururla belirtmek isterim"