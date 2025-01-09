Aile destek ödemeleri sonlandırıldı mı? İddialar gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi

09 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:25

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aytunç Ürkmez, aile destek ödemeleri sonlandırıldı iddiasını ortaya attı. Ürkmez, talimatın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi olmadan Mehmet Şimşek tarafından verildiğini iddia etti. Dar gelirli ailelere yönelik destek ödemelerinin sonlandırıldığı iddiasına Bakanlık'tan yazılı açıklama geldi. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, Cumhuriyet Gazetesi'nde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan "Aileye Destek Lüksmüş" başlıklı haberle ilgili olarak açıklama yaptı. Söz konusu haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ve ailelere 850 ila 1.250 TL arasında değişen destek ödemelerinin sonlandırılmasına karar verdiği iddia edilmişti. Haberde ayrıca bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürülmüştü. Bakanlık ise bu iddiaları yalanladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberin tümüyle asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nın geçici süreli bir uygulama olduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılının Haziran ayında geçici bir süre için başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, öngörülen süre sonunda doğal olarak sona ermiştir. Bu nedenle programın sonlandırılması için Bakan imzasına gerek duyulmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanımızın bu programa ilişkin herhangi bir sonlandırma talimatı bulunmamaktadır."

Bakanlık ayrıca, programın sona ermesiyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, bu tür iddialar üzerinden kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

2025 BÜTÇESİNDE SOSYAL YARDIMLARA AYRILAN KAYNAK ARTIYOR

Bakanlık açıklamasında, 2025 yılı bütçesiyle sosyal yardımlara ayrılan kaynakların artırıldığı da vurgulandı. 2025 bütçesinde, sosyal yardım harcamaları için 651 milyar TL'lik bir kaynak ayrıldığı belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Engelli bireylerden 65 yaş üstü vatandaşlara, sosyal güvencesi olmayanlardan dar gelirli ailelere kadar geniş bir yelpazede sosyal yardımlarımız devam etmektedir. 2002 yılında milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını, 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik."

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Bakanlık, teyit edilmemiş haberlerin yayılmasının kamuoyunda yanlış algılara yol açtığını belirterek, vatandaşları bu tür iddialara karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Açıklamada, sosyal yardımların sürdürülebilir ve kapsamlı bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, toplumun ihtiyaçlarının her zaman öncelikli olduğu ifade edildi.