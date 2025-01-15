Aile hekimi raporu ücretli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem resmen başladı

15 Ocak 2025 09:16 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:21

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayakta tedavi kapsamında hekim ve diş hekimi muayene ücretleri 20 liraya yükseltilirken, aile hekimlerinin mesai dışındaki sağlık hizmetleri ücretli hale geliyor. Ayrıca ehliyet gibi özel işlemler için alınacak sağlık raporları da artık ücret karşılığında sunulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 9 Ocak'ta kabul edilen ve birçok düzenlemeyi içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

HASTANELERDE KATILIM PAYI ARTTI

Yeni düzenlemeye göre, ayakta tedavi sırasında hekim ve diş hekimi muayenesi için alınan katılım payı 20 TL’ye yükseltildi. Bununla birlikte, aile hekiminden sevk edilen hastalar için SGK, katılım payını yüzde 50 oranında azaltma yetkisine sahip olacak.

İŞVERENLERE SAĞLANAN PRİM DESTEĞİ DÜZENLENDİ

Özel sektör işverenleri için sağlanan 5 puanlık malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim indirimi, yeni yasayla birlikte 4 puan olarak uygulanacak. Ancak imalat sektöründe çalışan işverenler için 5 puanlık prim desteği uygulanmaya devam edecek.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE ÜCRETLİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kanunda aile hekimliğiyle ilgili önemli değişiklikler de yer aldı. Buna göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hastalara bakabilecek. Ayrıca, ehliyet raporu gibi belirli belgeler için aile hekimlerinden alınan raporlar ücretli hale getirilecek. Bu raporlar için alınan ücretler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla döner sermayeye aktarılacak.