Aile hekimliğinde kritik değişiklik! Maaş kesintisi için süre 1 yıla uzadı: Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile hekimlerine yönelik uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, maaş kesintisi uygulanmasına neden olan muayene olmama süresi 6 aydan 1 yıla çıkarıldı. Artık, kayıtlı bir hastanın aile hekimine 12 ay boyunca hiç başvurmaması halinde maaşta kesinti gündeme gelecek.

MUAYENEYE GİTMEYEN HASTA HEKİMİN MAAŞINI ETKİLİYOR

Aile hekimlerinin maaşları, kayıtlı hasta sayısına göre belirleniyor. Ancak, belirlenen süre içerisinde hekime hiç başvurmayan hastalar için ücrette kesinti yapılabiliyor. Haziran ayında başlatılan ve 6 ay üzerinden hesaplanan bu uygulama, bazı hekimlerin gelirlerinde düşüşe neden olmuştu.

SÜRE 12 AY OLARAK GÜNCELLENDİ

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni kararla birlikte, maaş kesintisine neden olan muayenesiz geçen süre 12 aya uzatıldı. Böylece bir aile hekiminin maaşından kesinti yapılabilmesi için, kayıtlı hastasının en az bir yıl boyunca sağlık hizmeti almamış olması gerekecek.