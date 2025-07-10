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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İslam Memiş gümüş için tarih verdi: Altını geride bırakacak!

Gümüş, son dönemde yatırımcıların radarındaki en dikkat çekici araçlardan biri olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında liderliği altın elinde tutsa da gözler şimdi ikinci yarıya çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş için iddialı açıklamalarda bulundu: "Gümüş şovuna daha başlamadı. Artık bundan sonra sahne gümüşün diyebilirim" dedi.

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KAYNAK:
A Para
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:40

yatırımcısı bir yandan piyasaları dikkatle izlerken, gözler giderek daha fazla gümüşe çevriliyor. Uzmanlar, özellikle son dönemde fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı , A Para ekranlarında yaptığı açıklamada çarpıcı öngörülerde bulundu.

İslam Memiş gümüş için tarih verdi: Altını geride bırakacak!

"GÜMÜŞ DAHA ŞOVUNA BAŞLAMADI"

Memiş, yılın ilk yarısında gümüşün ciddi alım fırsatları sunduğunu hatırlatarak, “Altının agresif yükselişi karşısında finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcılar düşüşleri fırsat bildi. Gümüş henüz şovuna başlamadı, asıl hareket önümüzdeki aylarda gelecek” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTE YÖN YUKARI: 45 DOLAR VE 55 LİRA HEDEFİ

Gümüş fiyatlarındaki beklentisini pozitif yönde açıklayan İslam Memiş, ons bazında 45 dolar, tarafında ise 55 TL seviyesinin yıl sonuna kadar görülebileceğini söyledi. Özellikle fiziki talebin ve ETF yatırımcılarının ilgisinin sürdüğünü vurgulayan uzman isim, güçlü bir toparlanma potansiyeline dikkat çekti.

İslam Memiş gümüş için tarih verdi: Altını geride bırakacak!

"YILIN İKİNCİ YARISININ YILDIZI GÜMÜŞ OLACAK"

Memiş değerlendirmesine şu sözlerle devam etti: “Yılın ilk yarısında liderlik altındaydı. Ancak ikinci yarı itibarıyla bu liderliği gümüşün devralmasını bekliyorum. Altın-gümüş rasyosuna baktığımızda da gümüş lehine önemli sinyaller var.”

"ARTIK SAHNE GÜMÜŞÜN"

Yatırımcıların Nisan ayında altın kazançlarını gümüşe yönlendirmesini yerinde bir hamle olarak nitelendiren Memiş, “Bundan sonra sahne gümüşün. Gümüş, altına kıyasla daha hızlı ve güçlü bir performans sergilemeye hazırlanıyor” diyerek dikkatleri bu aracına çevirdi.

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