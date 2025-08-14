Menü Kapat
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Aile Yılı destek yardımları başladı! Evlenen çiftlere yüzde 40 indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" kapsamında bir kampanya daha duyuruldu. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası’na bağlı esnaflar, yeni evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim uyguladı. İşte detaylar...

Aile Yılı destek yardımları başladı! Evlenen çiftlere yüzde 40 indirim
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı ‘’ olarak ilan edilmesinin ardından birçok kurum, belediye, marka ve kampanyalarını tek tek duyurmaya başladı. Bu çerçevede Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odasına bağlı 44 firma yeni evlenen çiftlere destek indirimleri uygulamaya başladı. Yeni evlenecek çiftlere giyim, gelinlik ve tekstil ürünlerinde yüzde 20 ile 40 arasında indirim başlatıldı. Elazığ esnafı ülkeye örnek olurken, alışverişinde indirim yapacak firmaların daha da artması bekleniyor.

Aile Yılı destek yardımları başladı! Evlenen çiftlere yüzde 40 indirim

340 AİLEYE ÖDEMELER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini belirten Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "Bu kapsamda hem bakanlığımız nezdinde hem de yerelde bizler önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalardan en önemlisi de evlenecek gençlere aile ve gençlik fonundan sağlanacak kredi tutarıdır. Bununla ilgili ilimizde 863 aile başvuruda bulundu ve 340 ailenin başvuruları kabul edildi ve paraları ödenmeye başlandı. Ulusal anlamda yapılan indirimler dışında, yerelde de ne yapabiliriz diye kafa yorarken Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve diğer başkanlarla birlikte bir çalışma yaptık. Yerelde tüm farklı sektörlerde 44 firma, yüzde 40 ile 40 oranında indirim sağlayacaklarına yönelik taahhütte bulundular ve sözleşme imzaladık. Aynı zamana indirim yapacaklarına dair, firmalara stickerlar yapıştırdık. Firmaların arttırılmasına yönelik çalışmalarımız hızlıca devam edecektir" dedi.

Aile Yılı destek yardımları başladı! Evlenen çiftlere yüzde 40 indirim

"ASIL HEDEF AİLE KURUMUNUN VE TOPLUMUNUN GÜÇLENMESİDİR"

hakkında bilgilendirmelerde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mitat Ulaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Bizler de gerek şehir olarak gerekse de oda olarak bu kampanyaya destek olmak istedik. Sürecin başından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Ticaret Müdürlüğümüz, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığımız ve odalarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak süreci tamamladık. Giyim, hazır giyim, gelinlik ve tekstil alanındaki esnaflarımızı ziyaret ederek hem süreçle alakalı bilgi paylaşımında bulunduk hem de onların söylemlerini dinledik. Buradaki asıl amaç, aile kurumunun güçlenmesi ve toplumsal bağlılığın oluşmasını oluşturmak içindir. Yerel esnaf bu şehrin her anlamda paydaş sorunlarında, devletinin ve milletin yanında olduğunu ifade etmiştir. Bugün de cumhurbaşkanımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çağrısına şehrimizin esnafları da destek olmuştur. Ben özellikle şehrimizin esnaflarına teşekkür ediyorum. Burada asıl hedef aile kurumunun ve toplumunun güçlenmesidir. Bizim sektörümüzde odamıza bağlı olan gelinlik, hazır giyim ve tekstil ürünlerinden yeni evlenecek çitlerimize destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Sürecin başlamasıyla birlikte yüzde 20’de başlayarak yüzde 40’a kadar sektörel dağılımında bir destek olacak" ifadelerini kullandı.

Aile Yılı destek yardımları başladı! Evlenen çiftlere yüzde 40 indirim

"YÜZDE 30 İLE 40 ARASINDA İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Giyim mağazasında yeni evlenecek çiftlere destek verdiklerini belirten işletme sahibi Gülnihal Canbay Dişli, "Aile Yılı kapsamında bizde esnaf olarak yeni evlenecek çiftlere yüzde 30 ile 40 arasında indirim yapacağız" cümlelerini kullandı.

