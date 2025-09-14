Menü Kapat
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Airbus'tan 10 milyar Euro'luk işbirliği

Avrupa havacılık grupları Leonardo (LDOF.MI), Thales (TCFP.PA) ve Airbus (AIR.PA), uydu işlerini birleştirmek üzere ilk anlaşmayı bu yıl içinde imzalaması gündeme geldi.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 14:33

ve Bölümü Başkanı Michael Schoellhorn, şirketin uydu birimlerinin birleştirilmesi için Leonardo ve Thales ile bir anlaşma imzalama yolunda olduğunu söyledi.

Reuters'taki röportaja göre, üç kuruluşun ortak projesi Bromo, 10 milyar Euro değerinde bir uydu üretim ortak girişimi kurmayı hedefliyor.

Reuters'ın daha önce yayınladığı habere göre, ismi açıklanmayan kaynaklar, mutabakat zaptının eylül ayı sonuna kadar imzalanabileceğini belirtmişti. Schoellhorn, bu tür operasyonların iki aşamalı bir süreç gerektirdiğini, bunun bir çerçeve anlaşma ve ardından anlaşmanın fiili olarak kapanışına giden bir aşamadan oluştuğunu belirtti. “Bu durumda, ilk anlaşmanın imzalanmasının 2025 gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğine inanıyorum,” diye ekledi.

ETİKETLER
#uzay
#savunma
#Airbus
#leonardo bonucci
#Uydu Teknolojisi
#Ortak Girişim
#Thales
#Ekonomi
