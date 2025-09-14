Menü Kapat
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

Türkiye'de araç kiralama sektörü, yaz aylarında artan turizm hareketliliği ve iç talebin etkisiyle yoğun dönem geçirdi. Araç kiralayanlar en çok bu otomobilleri kiralamaktan çekindi. İşte detaylar...

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 12:10

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, yaz döneminde geçen yıla kıyasla talebinde artış yaşandığını belirterek, "Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

bölgelerine yolculukların yanı sıra şehir içi kullanımda da talebin artması, kiralama şirketlerinin filo kapasitelerini yüksek seviyede kullanmalarını sağladı. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Tangün, AA muhabirine yaz döneminde geçen yıla kıyasla araç kiralama talebinde artış yaşandığını söyledi.

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

Tangün, "Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz. Turizmin en önemli tamamlayıcılarından araç kiralama hizmeti, özellikle Ege ve Akdeniz gibi turizm bölgelerinde hem yerli hem de yabancı turist talepleri ile 2025 yaz döneminde ortalama yüzde 15-20 yükseldi." diye konuştu.

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

KİRALAMADA TALEP PATLAMASI

Özarslan Tangün, araç kiralama fiyatları ve filo yeterliliği açısından sektörün performansına işaret ederek, yaz sezonunda kısa dönem kiralamalarda yurt içi ve dışından yoğun talep geldiğini belirtti.

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

Tangün, sektörün bu talepleri erken planlama, etkin filo yönetimi ve güçlü işbirlikleri sayesinde karşıladığını dile getirerek, operasyonel maliyetler yükselse bile verimliliği artırarak bu durumun fiyatları ciddi şekilde etkilememesinin sağlandığını söyledi.

Müşteri tercihlerinin nasıl şekillendiğine değinen Tangün, araç kiralama sektörünün yeni araçları ve teknolojileri deneyimletme platformu olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ZORLUK VAR

Tangün, birçok kullanıcının teknolojisini veya yeni araç modellerini test amaçlı kiralamayı tercih ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

"Müşteri tercihlerinde kısa dönem kiralamalarda tatil ve turizm odaklı bir yoğunluk yaşandı ve geçtiğimiz yıla göre kısa dönem kiralamada büyüme yaşandı. Uzun dönem kiralamada ise geçtiğimiz yıllardaki küçülme devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalma söz konusu. Elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında devam eden operasyonel zorluklar var. Bu araçların ikinci el değerinin belirlenmesindeki güçlükler 'turnover' maliyetlerini de artırıyor.

Araç kiralamada talep patladı: Ortalama yüzde 20 yükseldi

MENZİL SÜRESİ KISITLIYOR

Müşteri tercihleri açısından ise araç menzillerinin kısa olması, 6-7 saatlik uzun şarj süreleri ve Türkiye genelinde her bölgede hızlı şarja ulaşılmasındaki zorluklar, elektrikli araçların talebini de sınırlandırmakta."

