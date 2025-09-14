Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde ekonomik aktörlerin güvenini artırmak, iş ve yatırım süreçlerini iyileştirmek ve nitelikli doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek büyüme ve istihdamı desteklemek amacıyla kamu politika ve düzenlemelerinde öngörülebilirlik, şeffaflık ve kolaylaştırıcılığa odaklanılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 11:22

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlenen bilgilere göre, yatırımların devamlılığının sağlanması, yatırımcılara öngörülebilirlik oluşturulması ve yatırımların güvence altına alınması amacıyla yeni mekanizmaları içeren düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, nitelikli için yatırım süreçlerini kolaylaştıracak tek durak mekanizması oluşturulacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

Adalete erişimin ve makul sürede yargılanma hakkının geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek. İhtisas mahkemelerinin etki analizi yapılarak yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

Fikri mülkiyet sisteminde toplumsal bilinci artırmak üzere hukuki altyapı güçlendirilecek, fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyecek ekosistem geliştirilerek bu hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacak. İcra ve iflas mevzuatı, çağın şartları göz önüne alınmak suretiyle güncellenecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun () Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlaştırma süreci tamamlanacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

e-Tebligat uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı çalışması yapılacak. Elektronik yolla piyasaya arz edilen sanayi ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve piyasa gözetim ve denetimini daha etkili sürdürmek üzere yapay zeka tabanlı yazılımla yeni bir denetim modeli oluşturulacak.

Enerji ve madencilik faaliyetlerinde yatırım güvencesinin sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat hazırlanacak.

Dijital ekonominin gelişimine destek olmak amacıyla içerik öne çıkarma, algoritmaların şeffaflığı, adil sıralama, içerik kaldırma kriterleri ve telif paylaşım esaslarını kapsayan bir Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazırlanacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRECEK UYGULAMALAR GELİYOR

Program döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye aşamaları iyileştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak, kolaylaştırılacak, hızlandırılacak ve buna ilişkin maliyetler düşürülecek.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

Bu kapsamda, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen gümrük idareleriyle gümrük kapılarının işlem kapasiteleri artırılacak, fiziki ve teknolojik altyapıları yerli kullanım imkanları gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek. Sınai mülkiyet tescil süreçleri, yapay zeka teknolojileri kullanılarak hızlandırılacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

YABANCI YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN UYGULAMALAR

Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan, yenilikçi, dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Yabancı girişimci ve yatırımcıların ve iş gücünün ülkeye çekilebilmesi için uygulamalar geliştirilecek.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

Türkiye'nin küresel yatırım ortamı sıralamasına yönelik belirlenen alanlarda iyileştirici düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

RAKABETÇİ ORTAM DESTEKLENİYOR

Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımlarının artırılması amacıyla başta yeni girişimciler olmak üzere yatırımların finansman imkanları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak ve yatırım yeri tahsis sistemi güçlendirilecek. Bunun için yurt içine gelen ve yurt dışına giden uluslararası doğrudan yatırımların birbirini tamamlayıcılığı ve ekonomiye katkısının artırılması için çalışmalar yapılacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

YATIRIM YERİ ENVANTERİ HAZIRLANACAK

Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları, etki değerlendirmelerine dayalı, sade ve etkin bir yapıda yürütülecek. Yatırım olanaklarının etkin biçimde ele alınması amacıyla uygun alanları kapsayan yatırım yeri envanteri hazırlanacak.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

İmalat sanayisine yönelik büyük ölçekli ve stratejik yatırımların yatırım yeri tahsis süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni tahsis modelleri geliştirilecek.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI YATIRIM

Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikte yatırımlar ile küresel tedarik zincirlerindeki konumun güçlendirilmesine yönelik yatırımların artırılması sağlanacak. Bu alandaki yatırımlarda yerli tedarik ekosistemi geliştirilerek yerelden tedarik artırılacak ve AB ile yeni bir diyalog mekanizması hayata geçirilecek.

Türkiye'de iş hayatı değişiyor: Yatırımcıya kırmızı halı serilecek

KOBİ'lerin kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası doğrudan yatırımların tedarik zincirine dahil olma imkanlarını artırmak amacıyla tedarikçi geliştirme programları oluşturulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar
İkinci el araçta yeni dönem! Bu otomobiller satışta uçuyor
ETİKETLER
#dijital dönüşüm
#hukuk
#KVKK
#yatırımlar
#İcra Ve İflas
#Fikri Mülkiyet
#E-tebligat
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.