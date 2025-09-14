Menü Kapat
Ekonomi
Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar

Hayvancılık, arıcılık, ipek böceği ve tiftik üretimi için verilen maddi destekler Cumhurbaşkanı kararı ile artırıldı. Buzağı ve malak başına ödemeler yükselirken, çoban desteğine ilave destek eklendi. Arıcılık ve ipek böceği üreticilerine temel destek verilecek, aşı ve hayvan tanımlama araçları da destek kapsamına alındı. Su ürünleri yetiştiricilerine yönelik destekler ve müsilajdan etkilenen balıkçılar için ek ödemeler de karara dahil edildi.

Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar
2024-2026 Yıllarında Yapılacak Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi. Hayvancılıkla ilgili destek miktarlarında değişen oranlarda artışa gidilirken, çoban desteğine ilave destek eklendi.

Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar

HANGİ HAYVAN İÇİN NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, kararla büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına 1400 lira, malaklar için yüzde 180 yükselişle hayvan başına 2 bin 800 lira verilecek. Küçükbaş hayvancılık destekleri kuzu/oğlaklar için ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 lira olacak. Çoban desteği, 150 baş üzerinden ilave 1,8 katla 81 bin lira olarak ödenecek.

Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar

ARICILIK YAPANLARA TEMEL DESTEK

Arıcılık desteği, üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına temel destek 140 lira, üye olmayanlara 100 lira olacak. İpek böceği temel desteği yüzde 10 artırılarak kilogram başına 1100 lira, tiftik üretimi temel desteği yüzde 100 artışla kilogram başına 160 lira olarak belirlendi.

Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar

AŞI BEDELLERİ KAPSAM DAHİLİNE ALINDI

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine verilen temel destekleme tutarı, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı.

Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekline göre yapılan temel destek oranları da yükseltildi. Hayvan gen kaynakları birim destek tutarlarında artışa gidildi, Ankara keçisine ilave destek verilmesi kararlaştırıldı.

Hayvancılıkta destek miktarları yükseldi: İşte ek destek verilen gruplar

Bu yıl yeni uygulamaya başlanacak hayvan ve sürü sağlığı desteği kapsamında, hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde, müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine, gemi başına ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği verilecek. Su ürünleri desteğinde, üretici örgütlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birlik ve tanıtım kesinti oranları yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı.

