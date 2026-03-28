Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Aivalos Ayvalık zeytinyağını küresel pazara taşıyor

Ayvalık'ın bereketli topraklarından çıkan Aivalos markası kaliteli zeytinyağlarını modern üretim anlayışıyla küresel pazara taşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 12:43

Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde öne çıkan bölgelerinden biri olan Ayvalık, kaliteli zeytinleri ve köklü üretim geleneğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Balıkesir’e bağlı bu önemli üretim merkezinde faaliyet gösteren Aivalos, modern üretim anlayışıyla bölgenin potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ayvalık'ın kaliteli zeytinyağlarını modern üretim ve yenilikçi ürünlerle küresel pazara taşımayı hedefleyen Aivalos, seçkin satış noktaları stratejisiyle kalite odaklı tüketicilere ulaşmayı amaçlıyor.
Markanın ürün portföyünde erken hasat, riviera ve çeşnili zeytinyağları bulunuyor.
Aivalos, sıkılabilir şişe formunda sunduğu “Sızart ve Cızart” yaklaşımıyla pratik kullanım sağlıyor.
CEO Gürkan Ayhan, amacın kaliteli zeytinyağı üretmenin yanı sıra tüketicinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmek olduğunu belirtiyor.
Aivalos, premium segmentte konumlanarak A segment mağazalarda yer almayı ve bilinçli tüketici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.
Ayvalık zeytinyağına olan ilginin, kalite odaklı üretim ve markalaşma yatırımlarıyla iç ve dış pazarda giderek güçlendiği ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Ayvalık’ın kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve zeytin çeşitleri, bölgede üretilen zeytinyağlarına karakteristik bir aroma kazandırıyor. Bu doğal avantajları değerlendiren Aivalos, üretim sürecinde kaliteyi ön planda tutarak farklı ürün segmentlerinde çözümler sunuyor.

Markanın ürün portföyünde hem erken hasat hem de riviera zeytinyağları yer alıyor. Bunun yanı sıra, farklı damak tatlarına hitap eden çeşnili zeytinyağları da dikkat çekiyor. Özellikle acı kırmızı biber aromalı zeytinyağı, son yıllarda gastronomi dünyasında yükselen trendlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu tür ürünler, pizza, makarna, sandviç ve deniz ürünleri gibi tariflerde lezzeti zenginleştiren tamamlayıcı unsurlar olarak kullanılıyor.

Aivalos, pratik kullanımıyla öne çıkan sıkılabilir şişe formunda sunduğu ürünleriyle sektörde öncü olmaya devam ediyor. “Sızart ve Cızart” yaklaşımıyla mutfakta hız ve kolaylık sağlayan marka, özellikle günlük kullanımda tüketicilere konfor sunan çözümleriyle dikkat çekiyor.

Aivalos CEO’su Gürkan Ayhan ise markanın vizyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Amacımız sadece kaliteli zeytinyağı üretmek değil, aynı zamanda tüketicinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmek. Ayvalık’ın eşsiz zeytinlerini modern dokunuşlarla buluşturarak hem Türkiye’de hem de global pazarda güçlü bir marka yaratmayı hedefliyoruz.”

SEÇKİN SATIŞ NOKTALARI STRATEJİSİ

Marka, premium segmentte konumlanarak özellikle seçkin satış noktalarında tüketiciyle buluşmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ürünlerin ağırlıklı olarak A segment mağazalarda yer alması planlanırken, bilinçli ve kalite odaklı tüketici kitlesine ulaşmak öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

Bu doğrultuda Aivalos’un, hem raf konumlandırması hem de iletişim stratejisinde seçici bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Marka, hedef kitlesine ulaşmak için hem güçlü perakende noktalarında yer almayı hem de yüksek erişimli medya kanallarında görünürlüğünü artırmayı planlıyor.

Gürkan Ayhan, Ayvalık zeytinyağına yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek, bu yükselişte kalite odaklı üretim anlayışı ve markalaşma yatırımlarının büyük rol oynadığını ifade ediyor. Ayhan’a göre, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada Ayvalık zeytinyağına olan talep giderek güçleniyor.

Aivalos da bu dönüşümün bir parçası olarak, geleneksel üretim mirasını modern pazarlama anlayışıyla birleştiriyor. Marka, hem Türkiye’de hem de global pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflerken, Ayvalık zeytinyağının bilinirliğine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

ETİKETLER
#Aivalos
#Ayvalık Zeytinyağı
#Erken Hasat Zeytinyağı
#Sıkılabilir Şişe
#Kaliteli Zeytinyağı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.