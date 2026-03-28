Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde öne çıkan bölgelerinden biri olan Ayvalık, kaliteli zeytinleri ve köklü üretim geleneğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Balıkesir’e bağlı bu önemli üretim merkezinde faaliyet gösteren Aivalos, modern üretim anlayışıyla bölgenin potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ Aivalos Ayvalık zeytinyağını küresel pazara taşıyor Ayvalık'ın kaliteli zeytinyağlarını modern üretim ve yenilikçi ürünlerle küresel pazara taşımayı hedefleyen Aivalos, seçkin satış noktaları stratejisiyle kalite odaklı tüketicilere ulaşmayı amaçlıyor. Aivalos, Ayvalık'ın zeytinyağı potansiyelini modern üretim anlayışıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Markanın ürün portföyünde erken hasat, riviera ve çeşnili zeytinyağları bulunuyor. Aivalos, sıkılabilir şişe formunda sunduğu “Sızart ve Cızart” yaklaşımıyla pratik kullanım sağlıyor. CEO Gürkan Ayhan, amacın kaliteli zeytinyağı üretmenin yanı sıra tüketicinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmek olduğunu belirtiyor. Aivalos, premium segmentte konumlanarak A segment mağazalarda yer almayı ve bilinçli tüketici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Ayvalık zeytinyağına olan ilginin, kalite odaklı üretim ve markalaşma yatırımlarıyla iç ve dış pazarda giderek güçlendiği ifade ediliyor.

Ayvalık’ın kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve zeytin çeşitleri, bölgede üretilen zeytinyağlarına karakteristik bir aroma kazandırıyor. Bu doğal avantajları değerlendiren Aivalos, üretim sürecinde kaliteyi ön planda tutarak farklı ürün segmentlerinde çözümler sunuyor.

Markanın ürün portföyünde hem erken hasat hem de riviera zeytinyağları yer alıyor. Bunun yanı sıra, farklı damak tatlarına hitap eden çeşnili zeytinyağları da dikkat çekiyor. Özellikle acı kırmızı biber aromalı zeytinyağı, son yıllarda gastronomi dünyasında yükselen trendlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu tür ürünler, pizza, makarna, sandviç ve deniz ürünleri gibi tariflerde lezzeti zenginleştiren tamamlayıcı unsurlar olarak kullanılıyor.

Aivalos, pratik kullanımıyla öne çıkan sıkılabilir şişe formunda sunduğu ürünleriyle sektörde öncü olmaya devam ediyor. “Sızart ve Cızart” yaklaşımıyla mutfakta hız ve kolaylık sağlayan marka, özellikle günlük kullanımda tüketicilere konfor sunan çözümleriyle dikkat çekiyor.

Aivalos CEO’su Gürkan Ayhan ise markanın vizyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Amacımız sadece kaliteli zeytinyağı üretmek değil, aynı zamanda tüketicinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmek. Ayvalık’ın eşsiz zeytinlerini modern dokunuşlarla buluşturarak hem Türkiye’de hem de global pazarda güçlü bir marka yaratmayı hedefliyoruz.”

SEÇKİN SATIŞ NOKTALARI STRATEJİSİ

Marka, premium segmentte konumlanarak özellikle seçkin satış noktalarında tüketiciyle buluşmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ürünlerin ağırlıklı olarak A segment mağazalarda yer alması planlanırken, bilinçli ve kalite odaklı tüketici kitlesine ulaşmak öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

Bu doğrultuda Aivalos’un, hem raf konumlandırması hem de iletişim stratejisinde seçici bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Marka, hedef kitlesine ulaşmak için hem güçlü perakende noktalarında yer almayı hem de yüksek erişimli medya kanallarında görünürlüğünü artırmayı planlıyor.

Gürkan Ayhan, Ayvalık zeytinyağına yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek, bu yükselişte kalite odaklı üretim anlayışı ve markalaşma yatırımlarının büyük rol oynadığını ifade ediyor. Ayhan’a göre, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada Ayvalık zeytinyağına olan talep giderek güçleniyor.

Aivalos da bu dönüşümün bir parçası olarak, geleneksel üretim mirasını modern pazarlama anlayışıyla birleştiriyor. Marka, hem Türkiye’de hem de global pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflerken, Ayvalık zeytinyağının bilinirliğine de katkı sağlamayı amaçlıyor.