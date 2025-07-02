AJet, 59 dolara biletle Cenevre uçuşlarına başlıyor!

İstanbul
Ucuz uçak bileti arayanları sevindirecek haber AJet'ten geldi. Havayolu devi, İsviçre'nin Cenevre şehrine uygun fiyatlı uçuşların 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cenevre Cointrin Havalimanı arasında 1 Ağustos'ta başlayacak direkt seferler, ay boyunca haftanın 4 günü (pazartesi, perşembe, cuma ve pazar) karşılıklı yapılacak.
Bu kapsamda 59 dolar/avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan avantajlı biletler, AJet mobil uygulaması ile internet sitesinden satın alınabilecek.