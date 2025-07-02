Altında son dönemeç! İslam Memiş gram altın için o rakama işaret etti!

Piyasalarda bu hafta için olumlu bir hava olduğunu ifade eden Finans Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için alım fırsatları hakkında kritik önerilerde bulundu. gram altın ve ons altın için yolların tamamen ayrıldığını ifade eden Memiş, güncel altın fiyatları için o rakama işaret etti.

Finans Uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir programda güncel altın fiyatlarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş "Bu hafta altın fiyatlarında yukarıda 4280 - 4300 lira direncini takip edeceğiz. Ama sonra yine 4200 lira aşağısına kısmen sarkan bir gram altın yine karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum" dedi.

ONS ALTIN YIL SONU DÜŞECEK

Ons altın ve gram altının sert düştüğünü belirten Memiş, gram ve ons altının artık yollarını ayırdığını belirtti. Memiş ons altın ve gram altın fiyatları için "Ons altın tarafında yıl sonuna kadar düşüş beklentimiz devam ediyor. Ancak gram altın dolardan destek almaya devam edecek. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar eğer geçen hafta cuma gününü kaçırmışlarsa bence bu haftayı ve önümüzdeki haftayı değerlendirmesi lazım. Çünkü yılın son alım fırsatlarını verecek gram altın ve altın tarafında tekrar yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

GRAM ALTIN ALANLAR KAZANDI

Memiş "Her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Çıkarımlarıma göre gram altın tarafında düşüş trendi sondu, artık gram altın tarafında yükseliş trendi devam eder ve ilk hedefim 4500 lira seviyesi. O yüzden eğer 4250 lira seviyesinin altında sarkmalar yaşanırsa yatırımcılar bunu alma fırsatı olarak görebilir." dedi.

Devamında Memiş "Dolar TL kurundan destek alan bir gram altın karşımızda durmaya devam edecek. Muhtemelen Temmuz ayı itibarıyla 40 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir dolar TL kuru gram altın tarafını pozitif yönde destekler diye tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına satış için çok aceleci davranmaması gerektiğini söyleyebilirim. Her düşüş bir alım fırsatı ve hedef 4500 lira gram altın tarafında" ifadelerini kullandı.

Memiş "Ons altın tarafındaki hikaye farklı. Her ne kadar yine yılın son çeyreğine kadar hedef 3500 dolar seviyesi olsa da yılın son çeyreğinde 3000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. Ama dolar TL kuru yine gram altın tarafını diri tutmaya devam edecek, yine desteklemeye devam edecek"

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel gram altın fiyatları TSİ 11:30 itibarıyla 4,263 liradan işlem görüyor.