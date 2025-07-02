Türk otomobil pazarında sürpriz rota: İşte en çok satılan otomobil

Otomobil piyasasında büyük değişikliklerin yılı olan 2025 yılının Haziran ayında taşlar yerinden oynadı. Türkiye'de en çok satılan ve tercih edilen otomobil markası değişti. İşte detaylar...

Otomobil piyasasında kullanıcı tercihlerine göre değişiklik gösteren en çok tercih edilen otomobiller sıralaması Haziran ayında güncellendi.

Aylık satışlarda Volkswagen, sürpriz bir atağa geçerek 10.526 adetle toplam pazar (otomobil-h-ticari) lideri oldu. Emre Özpeynirci'nin açıkladığı rakamlara göre Volkswagen, uzun süredir zirveye yaklaşamamıştı.

Volkswagen sürpriz bir çıkış yaparak, 10.526 adetle toplam pazar (otomobil ve hafif ticari araçlar) lideri oldu. Geçen yılın aynı ayında 5. sırada yer alan Volkswagen, bir yılda yüzde 56’ya yakın satış artış gösterdi.

VOLKSWAGEN SATIŞLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Volkswagen T-Roc modeli ile otomobil satışlarındaki artış ve pick-up segmentinde Amarok’un satışlarının yükselmesi markayı zirveye taşıdı.

TESLA HIZLI ADIMLARLA GELİYOR

Türkiye pazarında yükseliş gösteren diğer marka ise Tesla oldu. 7.235 adetlik satışla otomobil pazarında 6. sıraya kadar yükselen Tesla, Türk pazarında elektrikli otomobile olan ilgiyi de gözler önüne seriyor.

ÇİN DEVİ REKABETİ KIZIŞTIRDI

Diğer bir elektrikli otomobil markası olan Çin devi BYD ise rekabeti kızıştırarak 8. sıraya yükseldi. BYD'nin toplam satışları 6,857 adet olarak belirlendi.

Haziran ayında otomobil piyasasında sürprizler devam ediyor. Elektrikli araçların yükselişi ise tüketicinin de üreticilerin de dikkatini çekiyor.